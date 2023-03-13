"Навальний — бутерброд": українські політики відреагували на документалку, яка отримала "Оскар"

Істеблішмент в Україні різко відгукнувся про рішення журі Американської кіноакадемії вручити статуетку фільму, присвяченому Росії та її внутрішній політиці. Політики закликали Захід "розплющити очі" і не шукати "хороших росіян".

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Фільм "Навальний" про російського опозиційного політика Олексія Навального сьогодні, 13 березня, отримав премію Оскар-2023 як найкраща документальна картина року. Таке рішення журі викликало негативну реакцію серед української політичної еліти. Фокус зібрав висловлювання істеблішменту про перемогу документалки.

Андрій Садовий: "Упакували в ланчбокс і возять по світу"

Мер Львова Андрій Садовий після перемоги фільму на Оскарі назвав Олексія Навального "бутербродом", який "возять по світу". Це, як вважає градоначальник, робиться для того, щоб довести країнам Заходу, що в країні-агресорі є якась опозиція.

"Навальний — це бутерброд, який упаковували в ланчбокс і возять по світу як приклад того, що в Росії ще залишилася опозиція. Обговорюють його рецептуру, черствий хліб, зіпсутий сир і специфічний запах російської пропаганди, якою тепер тхне Оскарівська статуетка", — прокоментував політик.

Володимир В'ятрович: "Час розплющити очі"

Народний депутат та історик Володимир В'ятрович у зв'язку з отриманням статуетки кінокартиною "Навальний" навів уривки зі своєї книги "Наша столітня. Короткі нариси про довгу війну".

"Багато хто в Україні, і особливо на Заході, хотіли б бачити іншу, не путінську Росію. Яка не буде розв'язувати загарбницькі війни, не сіятиме руйнування і смерті заради утвердження своєї уявної "величі". Цю "іншу Росію" нерідко пов'язують із російськими лібералами, опозиційними Путінському режиму. Такими, як Олексій Навальний, наприклад", — пише В'ятрович.

Однак, за словами історика, це лише ще одна небезпечна ілюзія, оскільки російські опозиціонери, за "невеликими маргінальними винятками", є такими ж імперіалістами, як і президент РФ. Вони також підтримують захоплення Криму, ненавидять незалежну Україну та весь вільний світ, стверджує В'ятрович.

"Настав час нарешті розплющити очі і припинити шукати "хороших росіян", — додає він.

Михайло Подоляк: "Внутрішньоросійська політика ллється через край"

Не обійшов церемонію Оскар-2023 та радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він, зокрема, здивувався, чому Американська кіноакадемія, яка позиціює себе як організацію "поза політикою", присудила приз повністю політичній стрічці, присвяченій Росії.

"Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест "Навальний", у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо Оскар поза контекстом війни в Україні та масовим геноцидом українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?" — Висловився радник голови ОП.

Олексій Гончаренко: "Не забуваємо, що Навальний про Крим говорив"

Народний депутат України Олексій Гончаренко, зі свого боку, запитує: чи означає те, що фільм "Навальний" отримав приз Американської кіноакадемії, що російська опозиція підніметься і піде скидатиме режим Путіна. І сам відповідає на своє запитання: "Ні".

При цьому Гончаренко впевнений, що Україна має продовжувати активно просувати свої інтереси у світі, незважаючи на це.

"Чи боїться хтось на Заході розпаду Росії? Очевидно, що так. Ця премія — чергове підтвердження", — додає нардеп.

Він також вважає, що українці зобов'язані доносити до Заходу ідею, що Росія має бути знищена.

"Не забуваємо, що Навальний про бутерброди та Крим говорив, і продовжуємо боротися за нашу країну", — резюмує політик.

Нагадаємо, у січні цього року біля посольства РФ у Берліні встановили копію ізолятора, у якому тримають Олексія Навального. Усередині інсталяції також облаштували камеру опозиційного політика, яка передає умови утримання російських ув'язнених у виправних установах.