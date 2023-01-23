Біля посольства РФ у Берліні встановили копію ізолятора, в якому тримають Навального, — ЗМІ (фото)

Як повідомляють журналісти, біля посольства Росії у столиці Німеччини поставили будівлю, яка імітує ШІЗО, в якому перебуває російський опозиційний політик.

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У Берліні біля посольства Російської Федерації з'явилася копія штрафного ізолятора, в якому тримають російського опозиціонера Олексія Навального. Про це у понеділок, 23 січня, повідомляє The Insider.

Так, деякі активісти встановили біля посольства малу архітектурну форму з написом великими літерами "ШИЗО". Усередині "інсталяції" також облаштували камеру опозиційного політика, яка передає умови утримання російських ув'язнених у виправних установах.

Зазначимо, що двома днями раніше, 21 січня, у Берліні відбулася акція солідарності з Олексієм Навальним. Як повідомляло DW, у мітингу брали участь російські активісти. Вони вимагали звільнити Навального та закликали німецьких політиків підтримати запровадження санкцій проти близько шести тисяч громадян Росії, яких прихильники Навального вважають "корупціонерами та розпалювачами війни" проти України.

Хто такий Навальний?

Олексій Навальний — опозиційний політик, який відбуває покарання у російській в'язниці. Він пережив спробу отруєння у 2020 році та заарештований після повернення у РФ 2021 року. У жовтні 2021 року Європейський парламент присудив Навальному премію імені Сахарова. 22 березня 2022 року Лефортівський районний суд Москви засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму нібито за шахрайство та неповагу до суду.

Нагадаємо, 27 грудня минулого року до Росії відправили у відставку начальника Науково-технічної служби ФСБ генерал-полковника Едуарда Черновольцева. Він займався Інститутом криміналістики (НДІ-2) ФСБ, співробітників якого пов'язують з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Раніше, 23 грудня, Олексій Навальний заявив, що ЗСУ завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. На його думку, Росія перша почала вести такий тип бойових дій, а тому росіянам не треба буде дивуватись аналогічною відповіддю від України.