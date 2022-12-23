"У цю гру можна грати удвох": Україна вдарить по енергетичних об'єктах РФ, — Навальний

За словами російського опозиціонера, ЗСУ можуть ударити по енергомережах і залишити без електрики й опалення Курськ, Бєлгород, Воронеж і Москву.

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Російський політик та активіст Олексій Навальний заявив, що ЗСУ завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі РФ. На його думку, Росія перша почала вести такий тип бойових дій, а тому росіянам не треба буде дивуватись аналогічною відповіддю від України. Про це він написав у себе в Telegram.

Опозиціонер написав, що ППО Росії не працює, оскільки Україна змогла вдарити по аеродрому зі стратегічною авіацією РФ. Тому їй не важко буде вдарити по енергомережах.

"Якщо Україна змогла завдати ударів по аеродрому стратегічної авіації всередині країни і якщо ми самі маніакально нав'язуємо їм цей тип війни з ударами по енергомережах, то незабаром переконаємося, що, як то кажуть, у цю гру можна грати удвох", — написав Навальний.

Він упевнений, що ЗСУ зможуть відключити світло й опалення Курська, Бєлгорода, Воронежа та Москви. Тоді росіянам нікому буде скаржитися.

"Зрозуміло, що скажуть пропагандисти: у відповідь на наші мирні пакетні удари гуманітарного характеру вони застосовують терористичні та русофобські ракетні удари. Але це звучатиме зовсім не переконливо", — написав Навальний.

Він заявив, що удари РФ по цивільній інфраструктурі України демонструють неміч російської армії. Вона не має змоги перемогти ЗСУ, а тому вона мстить цивільному населенню. Воєнного сенсу в ударах по енергетиці немає.

Навальний зазначив, що лише 14% росіян згодні з тим, що так звана "Спеціальна військова операція" йде успішно. За його словами, кількість громадян РФ з такою думкою зменшується з кожним місяцем.

Хто такий Олексій Навальний

Олексій Навальний — опозиціонер, який відбуває покарання у російській в'язниці. Він пережив спробу отруєння у 2020 році та був заарештований після повернення у Росію у 2021 році. У жовтні 2021 року Європейський парламент присудив Навальному премію імені Сахарова. 22 березня 2022 року Лефортівський районний суд Москви засудив Олексія Навального до 9 років позбавлення волі в колонії суворого режиму нібито за шахрайство та неповагу до суду.

Раніше Фокус повідомляв, що "Зелені" вимагають від Шольця передати Україні танки Leopard. Німецькі депутати активізувалися після рішення Вашингтона відправити Києву системи ППО "Patriot".

Ще нагадаємо, що в ЗСУ назвали кількість втрат ЗС РФ за добу боїв під Бахмутом. Російські війська продовжують "бездумно кидати у бій людей і техніку", просуваючись вперед великою ціною на кілька десятків метрів, розповів речник Східного угруповання військ.

Також повідомлялося, що пораненого Рогозіна не можуть евакуювати в Москву через нельотну погоду. За даними журналістів, політика, який потрапив під обстріл в окупованому Донецьку, мають відправити в столицю РФ на операцію. Однак вивезти його з Ростова-на-Дону поки що не виходить.