У поганому стані: пораненого Рогозіна не можуть евакуювати до Москви через нельотну погоду

За даними журналістів, політика, який потрапив під обстріл в окупованому Донецьку, мають відправити до столиці РФ на операцію. Проте вивезти його з Ростова-на-Дону поки що не виходить.

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Екс-голову "Роскосмосу" та керівника групи військових радників "Царські вовки" Дмитра Рогозіна, який 21 грудня був поранений під час обстрілу в окупованому Донецьку, не можуть евакуювати з Ростова-на-Дону до Москви через нельотну погоду. Про це пише видання Don Mash.

Як уточнюється, російський політик перебуває у тяжкому стані.

Напередодні, 22 грудня, пораненого Рогозіна доставили з Донецька до військового госпіталю в Ростові-на-Дону. Однак робити йому тут операцію не стали, оскільки в такому разі екс-главі "Роскосмосу" довелося б залишитись у місті на тиждень.

З моменту евакуації політика в Ростов-на-Дону його стан погіршувався, Однак при цьому, як пише ЗМІ, Рогозін самостійно пересувається.

Нагадаємо, 21 грудня Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку під час святкування свого 59-го дня народження у ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш".

Внаслідок обстрілу Рогозін був поранений. У глави "Роскосмосу" у хребті застряг уламок міни, який лікарі назвали "невилученим".