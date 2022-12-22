Пораненого під обстрілом у Донецьку Рогозіна евакуювали до Ростова-на-Дону, — росЗМІ

За інформацією особистого помічника екс-глави "Роскосмосу", разом із ним до російського облцентру вивезли ще двох постраждалих під ударами.

Related video

Екс-главу "Роскосмосу", Дмитра Рогозіна, якого в ніч з 21 на 22 грудня було поранено під час обстрілу в окупованому Донецьку, перевезли до Ростова-на-Дону (РФ). Про це російським журналістам повідомив його особистий помічник.

"Дмитро Рогозін та ще двоє постраждалих від обстрілу готелю доставлено з Донецька до Військового клінічного шпиталю Ростова-на-Дону", — повідомив помічник Рогозіна.

За його словами, зараз колишньому голові "Роскосмосу" надається вся необхідна медична допомога. Його оглядають лікарі.

Ще кілька людей, які супроводжували Рогозіна, також були поранені, отримують допомогу в одній із лікарень Донецька. Медики не дають дозволу на їхнє транспортування.

Дмитро Рогозін був поранений: що відомо про його стан

21 грудня екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку під час святкування свого дня народження у ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш".

Медики діагностували у нього поранення в спину та доправили до лікарні. Уламок, який потрапив у хребет Рогозіна, за оцінками лікарів, витягти не вийде.

Сам Рогозін стверджує, що металевий уламок розміром 3×4 мм увійшов йому вище за праву лопатку.

Нагадаємо, що з листопада 2022 року Дмитро Рогозін керує групою військових радників "Царські вовки", яка підтримує бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР". Екс-глава "Роскосмосу" стверджує, що займається консультацією бійців з військово-технічних питань.

Крім того, Фокус писав, що 21 грудня під час обстрілу готелю в Донецьку було поранено також "мера" окупованої Горлівки. Колаборант Іван Приходько повідомив, що його контузило. Він перебуває в одній із лікарень захопленого росіянами обласного центру.