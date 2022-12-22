Не тільки Рогозін: під час обстрілу готелю в Донецьку було поранено "мера" окупованої Горлівки

Колаборант Іван Приходько повідомив, що його контузило. Він перебуває в одній з лікарень захопленого обласного центру.

Related video

Під час обстрілу 21 грудня готелю "Шеш Беш" в окупованому Донецьку було поранено колаборанта Івана Приходька, якого в Росії призначили так званим "мером" Горлівки. Про це повідомляє агентство ТАСС.

Як розповів сам Приходько, він отримав контузію.

"[Мене] контузило", — прокоментував колаборант.

При цьому він розповів, що зараз перебуває в одній з лікарень обласного центру.

Як зазначається, загрози життю помічника окупантів немає.

Обстріл готелю у Донецьку: що сталося?

У середу, 21 грудня, Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку під час святкування свого 59-го дня народження в ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш". У готелі російський політик зупинився разом із групою російських радників із підрозділу "Царські вовки", який він очолив у листопаді цього року. Радники консультують бойовиків на Донбасі з військово-технічних питань.

Унаслідок обстрілу Рогозін був поранений. У глави "Роскосмосу" у хребті застряг уламок міни, який лікарі назвали "невилучним".

Крім ексглави "Роскосмосу" було травмовано ще кількох людей, які його супроводжували, зокрема "прем'єр-міністр ДНР" Віталій Хоценко.

Пізніше стало відомо, що під час обстрілу загинув російський спецназівець.

Як вважає депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов, який також був присутній на святкуванні дня народження Рогозіна, обстріл стався "за чиїмсь наведенням". Він стверджує, що по готелю було три прицільні влучання.

Рогозін також упевнений, що хтось "злив" інформацію про місце та час проведення заходу. За його словами, по готелю били зі зброї калібром 120 або 155 мм.