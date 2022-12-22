Під час обстрілу готелю з Рогозіним у Донецьку загинув спецназівець, — депутат Держдуми

За словами Олексія Журавльова, обстріл комплексу "Шеш-Беш", де ексглава "Роскосмосу" святкував свій день народження, був "за чиєюсь наводкою". Він стверджує, що по готелю було три прицільні влучення.

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Під час учорашнього обстрілу готелю "Шеш-Беш" в окупованому Донецьку було ліквідовано російського спецназівця. Про це повідомив депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов, повідомляє агентство ТАРС.

У середу, 21 грудня, ексглава "Роскосмосу", а нині керівник групи військових радників "Царські вовки", які допомагають бойовикам у так званих "ДНР" і "ЛНР" Дмитро Рогозін потрапив під обстріл під час святкування свого дня народження в ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш". Журавльов, який також був присутній на заході, підтвердив, що російського політика поранено осколком у спину.

"На жаль, один наш соратник загинув, спецназівець, кілька поранених", — розповів депутат Держдуми.

Він зазначив, що по готелю було "чиєсь наведення", оскільки зафіксовано три точні влучення.

"Десь близько восьмої години, коли було кілька гостей, охорона Дмитра Олеговича, його соратники, я, це сталося. Три прильоти, чітко, рівно в готель", — уточнив росіянин.

Журавльов припускає, що ціллю міг бути так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко, оскільки обстріл розпочався одразу після його приїзду. В результаті він також отримав поранення.

За словами депутата, ніхто з постраждалих не планує евакуюватися з окупованого обласного центру.

"Навіть не обговорюється. Ніхто не збирається нікуди евакуюватися, ніхто нікого не збентежив", — прокоментував він.

Як каже Журавльов, усі представники Москви залишаться "працювати" у Донецьку в колишньому режимі.

"Я зі своїми бійцями з батальйону "П'ятнашка", у своєму взводі зустрічатиму Новий рік на передовій", — підкреслив депутат.

Нагадаємо, Рогозін очолив гурт "Царські вовки" в листопаді цього року. Радники підрозділу консультують найманців на Донбасі з військово-технічних питань.

Фокус також писав, що російський співак і депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Денис Майданов заспівав пісню про російську ядерну ракету "Сармат". Автором тексту "хіта" є колишній директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.