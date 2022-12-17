"Сарматушки на Сполучені Штати": Рогозін і депутат Держдуми Майданов заспівали "хіт" (відео)

Денис Майданов у пісні вихваляє російську ядерну ракету, погрожуючи запуском по США. У кліпі є уривок виступу Володимира Путіна, де він говорить про непотрібність світу без Росії.

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Російський співак та депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Денис Майданов заспівав "хіт" про російську ядерну ракету "Сармат". Кліп доступний для перегляду на YouTube.

Автор тексту — колишній директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, він присвятив пісню Дню ракетних військ стратегічного призначення ЗС РФ.

"З Росії-матінки вдалину дивляться "Сарматушки" на Сполучені Штати. Для "Сарматів" одна лише втіха — потривожити натівців сни", — співає Майданов.

[ + – ] Комплекс "Сармат" ще не стоїть на озброєнні російської армії

Кліп починається з того, що Майданов йде коридорами навчального центру Академії військ стратегічного призначення. Далі починає грати армійський оркестр та звучить сам "хіт".

[ + – ] Майданов присвятив хіт ракетним військам РФ стратегічного призначення

"Ех, Росія-матінко, у бій готовий Сарматушка. Вір нам, з червоним прапором бабуся", — йдеться в тексті пісні.

У відеоряді зроблено акцент на багаторазові запуски гіперзвукової ракети "Сармат". Ближче до кінця з'являється уривок виступу президента Росії Володимира Путіна, де він говорить про нібито ухвалення рішення у разі загрози знищення Росії.

"У нас виникає законне право відповісти. Так, для людства це буде глобальна катастрофа. А навіщо нам такий світ, якщо там не буде Росії?" — ставить питання глава держави-агресора.

Варто зауважити, що комплекс "Сармат" ще не стоїть на озброєнні російської армії.

"Я добре розумію, що в той момент, коли йдуть реальні бойові дії, потрібна і ідеологічна зброя, якою і є цей кліп. Сподіваюся, що наші супротивники ознайомляться з цією роботою і ще раз замисляться про безглуздість розмови з нашою країною мовою сили. Сподіваюся, що це допоможе охолодити гарячі голови закордонних політиків, які роздмухують третю світову війну", — прокоментував Денис Майданов.

Нагадаємо, що по Москві нещодавно роз'їжджав автомобіль "Лада", на даху якого розмістили макет ракети "Сармат" із написом "На Вашингтон". Машина могла приїхати до столиці РФ із Казані.

У центрі Москви в листопаді проводили марш із закликами запустити "Сармат" на Вашингтон. Учасники маршу обв'язалися радянськими прапорами та георгіївськими стрічками.