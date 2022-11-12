У центрі Москви влаштували марш "На Вашингтон": вимагали удару ядерною ракетою "Сармат" (відео)

Учасники ходи несли прапори СРСР і георгіївські стрічки, кричачи: "Бий, "Сармате", по містах ворога". Перед появою макета ракети згадали цитату Володимира Путіна: "Ми, як мученики, потрапимо в рай, а вони просто здохнуть".

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У центрі Москви невідомі поки що "активісти" влаштували марш під назвою "На Вашингтон". Учасники ходи вимагали вдарити ядерними ракетами "Сармат" США. Відео заходу розповсюдили Telegram-канали 12 листопада.

Люди несли прапори СРСР і пов'язалися георгіївськими стрічками. На чолі колони чоловік скандував: "Бий, "Сармате", по містах ворога", "За Росію проти содомії", "На Вашингтон", "По центрах ухвалення рішень" і "Ми проти содомії".

[ + – ] Учасники вимагали вдарити "Сарматом" по "центрах ухвалення рішень"

Натовп підхоплював кожне гасло. Якоїсь миті люди зупинилися, перед ними винесли макет ракети з написом "Сармат".

Учасники маршу почали повторювати слова президента Росії Володимира Путіна: "Ми, як мученики, потрапимо в рай, а вони просто здохнуть".

Ядерна ракета "Сармат" — коротка характеристика

РС-28 "Сармат" — це ракетний стратегічний комплекс 5-го покоління шахтного базування, його розробили в ракетному центрі імені Макєєва в місті Міас Челябінської області.

У його складі — важка багатоступінчаста міжконтинентальна рідинна балістична ракета. Довжина снаряда — 35 метрів, стартова маса — 208 тонн, маса, що закидається, — близько 10 тонн.

[ + – ] Ракета "Сармат" може вражати ціль на відстані 18 тисяч кілометрів Фото: hightech.fm

Ракета "Сармат" може вражати ціль на відстані 18 тисяч кілометрів. Російське командування говорить про можливість доставки ядерних боєголовок до будь-якої точки світу через Північний чи Південний полюс завдяки цій ракеті.

"Сармат" приходить на зміну стратегічній ракеті шахтного базування РС-20В "Воєвода" (за класифікацією НАТО — SS-18 "Сатана"). Серійне виробництво "Сармата" хочуть налагодити на Красноярському машинобудівному заводі.

Путін говорив, що перший полк, озброєний "Сарматами", заступить на чергування наприкінці 2022 року.

Зазначимо, що перші випробування ракети "Сармат" відбулися 20 квітня 2022 року. Снаряд запустили на космодромі Плесецьк в Архангельській області. За задумом командування, вона мала доставити на полігон Кура на Камчатці блоки, що імітують ядерні заряди.

До кінця року ЗС РФ хочуть провести другий випробувальний пуск за таким самим сценарієм. Літно-конструкторські випробування вважаються завершеними мінімум 5 пусків.

У серпні цього року глава "Роскосмосу" Юрій Борисов заявив про серійне виробництво ракет "Сармат", "Ярс" і "Булава".

Раніше в Росії хотіли поставити на бойове чергування 50 міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат". РФ погрожувала "Сарматами" у відповідь на рішення кількох європейських країн закрити повітряний простір для літака російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова в червні.