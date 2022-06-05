Сергію Лаврову "закрили небо" Чорногорія, Болгарія та Північна Македонія

Наразі дипломатичний візит політика до Сербії під питанням.

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Напередодні Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. Про це повідомило сербське видання "Вечерне новости".

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Раніше повідомлялося, що Сергій Лавров планує відвідати Сербію 6-7 червня 2022 на урядовому літаку. На ці дні були заплановані зустрічі з президентом країни, переговори з міністром закордонних справ та головою Народної скупщини (місцевого однопалатного парламенту).

Проте вище зазначені країни видали документи, які забороняють проліт літака Сергія Лаврова над своєю територією.

Зазначається, що президент Сербії Александар Вучич заявив, що особисто візьметься за логістику запланованого візиту глави МЗС Росії.

Нагадаємо, в українському МЗС відповіли на вимоги Сергія Лаврова негайно розмінувати українські порти для вивезення зерна. Спікер міністерства Олег Ніколенко заявив, що Росія сама, напавши на Україну, замінувала значну частину акваторії Чорного моря, що і стало основною причиною зриву експорту зерна.

Також Фокус писав про фактичні погрози Сергія Лаврова шоумену Максиму Галкіну, який вивіз свою родину до Ізраїлю та активно виступає проти російської військової агресії. За словами глави МЗС РФ, чоловіка Алли Пугачової можуть позбавити свободи на території Росії.