Сергею Лаврову "закрыли небо": глава МИД РФ не может прилететь в Сербию

Теперь встреча Лаврова и Александра Вучича под вопросом.

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Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщило сербское издание "Вечерне новости".

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Ранее сообщалось, что Сергей Лавров планирует посетить Сербию 6-7 июня на своем самолете. На эти дни были запланированы встречи с президентом страны Адександром Вучичем, переговоры с министром иностранных дел и главой Народной скупщины (местного однопалатного парламента).

Однако вышеуказанные страны издали документы, запрещающие пролет самолета Сергея Лаврова над своей территорией.

При этом президент Сербии Александр Вучич заявил, что лично займется логистикой запланированного визита главы МИД России.

Напомним, в украинском МИДе ответили на требования Сергея Лаврова немедленно разминировать украинские порты для вывоза зерна. Спикер министерства Олег Николенко заявил, что Россия сама, напав на Украину, заминировала значительную часть акватории Черного моря, что и стало основной причиной срыва экспорта зерна.

Также Фокус писал о фактических угрозах Сергея Лаврова шоумену Максиму Галкину, который вывез свою семью в Израиль и активно выступает против российской военной агрессии. По словам главы МИД РФ, супруга Аллы Пугачевой могут лишить свободы на территории России.

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