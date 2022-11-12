В центре Москвы устроили марш "На Вашингтон": требовали удар ядерной ракетой "Сармат" (видео)

Участники шествия несли флаги СССР и георгиевские ленты, крича: "Бей, Сармат, по городам врага". Перед появлением макета ракеты вспомнили цитату Владимира Путина: "Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут".

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В центре Москвы неизвестные пока "активисты" устроили марш под названием "На Вашингтон". Участники шествия требовали ударить ядерными ракетами "Сармат" по США. Видео мероприятия распространили Telegram-каналы 12 ноября.

Люди несли флаги СССР и замотались в георгиевские ленты. Во главе колонны мужчина скандировал: "Бей, Сармат, по городам врага", "За Россию против содомии", "На Вашингтон", "По центрам принятия решений" и "Мы против содомии".

[ + – ] Участники требовали ударить "Сарматом" по "центрам принятия решений"

Толпа подхватывала каждый лозунг. В какой-то момент люди остановились, перед ними вынесли макет ракеты с надписью "Сармат".

Участники марша начали повторять слова президента России Владимира Путина: "Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут".

Ядерная ракета "Сармат" — краткая характеристика

РС-28 "Сармат" — это ракетный стратегический комплекс 5-го поколения шахтного базирования, его разработали в ракетном центре имени Макеева в городе Миасс Челябинской области.

В его составе — тяжелая многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Длина снаряда — 35 метров, стартовая масса — 208 тонн, забрасываемая масса — около 10 тонн.

[ + – ] Ракета "Сармат" может поражать цель на расстоянии 18 тысяч километров Фото: hightech.fm

Ракета "Сармат" может поражать цель на расстоянии 18 тысяч километров. Российское командование говорит о возможности доставки ядерных боеголовок в любую точку мира через Северный или Южный полюс благодаря этой ракете.

"Сармат" приходит на смену стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО — SS-18 "Сатана"). Серийное производство "Сармат" хотят наладить на Красноярском машиностроительном заводе.

Путин говорил, что первый полк, вооруженный "Сарматами", заступит на дежурство в конце 2022 года.

Отметим, что первые испытания ракеты "Сармат" прошли 20 апреля 2022 года. Снаряд запустили на космодроме Плесецк в Архангельской области. По задумке командования, она должна была доставить на полигон Кура на Камчатке блоки, имитирующие ядерные заряды.

До конца года ВС РФ хотят провести второй испытательный пуск по такому же сценарию. Летно-конструкторские испытания считаются завершенными после минимум 5 пусков.

В августе этого года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о серийном производстве ракет "Сармат", "Ярс" и "Булава".

Ранее в России хотели поставить на боевое дежурство 50 межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". РФ угрожала "Сарматами" в ответ на решение нескольких европейских стран закрыть воздушное пространство для самолета российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в июне.