"На Вашингтон": у Москві поліція зупинила авто з муляжем ракети "Сармат" на даху (відео)

Як стало відомо пізніше, "сарматмобіль" прибув у столицю РФ із Казані в межах автопробігу проти "агресивної політики" США.

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На вулицях Москви очевидці помітили російський легковий автомобіль, до даху якого було прикріплено предмет, що нагадує міжконтинентальну балістичну ракету "Сармат". Про це повідомляє Baza.

Незвичайний автомобіль на проїжджій частині зупинили поліцейські.

До бокових дверей у нього був прикріплений паперовий напис "Сарматмобіль". До даху було прикріплено предмет, дуже схожий на ракету РС-28 "Сармат". На ньому фарбою було написано "На Вашингтон".

Baza повідомляє, що "сарматмобіль" прибув у Москву з Казані.

Організатори автопробігу заявляли, що збираються їхати в столицю, щоб формувати громадську думку — "наші вороги не сплять і бомбардують наші території".

Словом, кількома днями раніше "сарматмобіль" люди помітили в районі Курського вокзалу.

РС-28 "Сармат" — це ракетний стратегічний комплекс 5-го покоління шахтного базування, його розробили у ракетному центрі імені Макєєва у місті Міас Челябінської області.

У його складі — важка багатоступінчаста міжконтинентальна рідинна балістична ракета. Довжина снаряда — 35 метрів, стартова маса — 208 тонн, маса, що закидається, — майже 10 тонн.

Нагадаємо, в листопаді в центрі Москви влаштували марш "На Вашингтон". Учасники ходи несли прапори СРСР та георгіївські стрічки, кричачи: "Бий, Сармат, по містах ворога". Перед появою макета ракети згадали цитату Володимира Путіна: "Ми, як мученики, потрапимо до раю, а вони просто здохнуть".

Також Фокус повідомляв про те, що українські військові збили гелікоптер РФ із написом "на Берлін". На уламках хвоста було видно бортовий номер RF-1165, а також напис "ВКС Росії".