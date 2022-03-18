Українські військові збили гелікоптер РФ із написом "на Берлін" (фото)

У мережі опублікували уламки Мі-8, на якому помітний бортовий номер. По ньому вдалося знайти те, який вигляд мав борт до збиття.

Українські засоби протиповітряної оборони збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8АМТШ. Про це повідомляє "Мілітарний".

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Військові збили вертоліт кілька днів тому, а зараз у мережі з'явилися фотографії з його уламками. На уламках хвоста видно бортовий номер RF-1165, а також напис "ВКС Росії".

У мережі вдалося знайти фото вертольота до знищення. На його хвості можна помітити напис "На Берлін".

[ + – ] Залишки збитого Мі-8

Мі-8 — це радянський багатоцільовий вертоліт, виробництво якого почалося 1965 року. Мі-8АМТШ – це модифікований військовий транспортно-штурмовий гелікоптер. Він отримав потужніші двигуни, оновлену авіоніку та систему обігріву основних агрегатів. Призначений для перевезення особового складу.

Нагадаємо, 17 березня українські військові підбили вертоліт ЗС РФ, що дозволило зірвати їхню операцію. Також повідомлялося, що ЗСУ збили 5 вертольотів за 17 березня.