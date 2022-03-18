Украинские военные сбили вертолет РФ с надписью "на Берлин" (фото)

В сети опубликовали обломки Ми-8, на котором различим бортовой номер. По нему удалось найти то, как выглядел борт до сбития.

Украинские средства противовоздушной обороны сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8АМТШ. Об этом сообщает Милитарный.

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Военные сбили вертолет пару дней назад, а сейчас в сети появились фотографии с его обломками. На обломках хвоста виден бортовой номер RF-1165, а также надпись "ВКС России".

В сети удалось найти фото вертолета до его уничтожения. На его хвосту можно заметить надпись "На Берлин".

[ + – ] Остатки сбитого Ми-8

Ми-8 — это советский многоцелевой вертолет, производство которого началось в 1965 году. Ми-8АМТШ — это модифицированный военный транспортно-штурмовой вертолет. Он получил более мощные двигатели, обновленную авионику и систему обогрева основных агрегатов. Предназначен для перевозки личного состава.

Напомним, 17 марта украинские военные подбили вертолет ВС РФ, что позволило сорвать их операцию. Также сообщалось, что ВСУ сбили 5 вертолетов за 17-е марта.