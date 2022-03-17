Вторжение в Украину: под Киевом подбили вражеский вертолет

Чиновники утверждают, что россияне после работы украинского ПВО понесли потери и были вынуждены отступить.

В Киевской области в Бучанском районе украинскими военными поврежден вражеский вертолет КА 52, — сообщает руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

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"В 11:45 было обнаружено два вражеских вертолета, вошедших в зону поражения украинских войск. В результате работы наших ПВО Сухопутных войск один вертолет врага был поврежден", — сообщают российские военные.

По информации чиновников, захватчики были вынуждены повернуть назад, их боевая задача сорвана.

Ранее Фокус сообщал, что на Донецком направлении оккупанты обстреляли Покровск из "Искандеров". Российские войска использовали ракеты-обманки, которые умеют обходить украинскую ПВО.

В Киеве после падения обломков российской ракеты на жилое здание возник пожар. В результате этого ЧП один человек погиб, и еще трое получили ранения.