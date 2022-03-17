Бои на Донецком направлении: оккупанты обстреляли Покровск из ОТРК "Искандер-М" (видео)

Российские военнослужащие при обстреле, по данным правоохранителей, использовали ракеты-обманки, которые умеют обходить радары ПВО.

В среду вечером, 16 марта, российские войска обстреляли Покровск в Донецкой области. Об этом сообщает корреспондент Фокуса из прифронтового города.

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Мощный взрыв прогремел около 22:30 по киевскому времени. По словам корреспондента Фокуса, после прилета снаряда в спальном районе Покровска загорелся ресторан.

Факт обстрела прифронтового города вечером 16 марта подтвердил городской голова Руслан Требушкин. По его словам, после взрыва вспыхнул пожар в заведении общественного питания, в результате чего пострадал один человек.

Позже Руслан Требушкин опубликовал обновленную информацию относительно обстрела спального района Покровска. Как отметил городской голова, в результате попадания снаряда пострадали двое человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

"Пожар локализован. Уничтожено около 600 квадратных метров кровли. К тушению возгорания было привлечено 25 пожарных и 4 автоцистерны. На месте происшествия работают взрывотехники", — говорится в сообщении.

[ + – ] 16 марта российские оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области

Полиция Донецкой области официально заявила, что российские военнослужащие обстреляли Покровск из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". По данным правоохранителей, оккупанты использовали ракеты-обманки, которые способны обходить радары ПВО.

[ + – ] Оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску из "Искандер-М" [ + – ] Оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску из "Искандер-М" [ + – ] Оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску из "Искандер-М"

"Обломки ракеты упали на местный магазин и повредили здание. Есть пострадавшие. Точные данные устанавливаются. На месте работает ГСЧС. Спасатели проверяют территорию на наличие опасных предметов", — заявили в пресс-службе и отметили, что по факту обстрела Покровска открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса — "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, что в ночь с 16 на 17 марта оккупанты устроили настоящий ад в Рубежном, обстреливая спальные районы города. По данным Луганской ОГА, в населенном пункте за несколько часов горели 27 жилых домов.

Также сообщалось, что российские оккупанты применили фосфорные снаряды под Изюмом. Источник Фокуса рассказывал, что в результате обстрела в населенном пункте все вокруг горит.