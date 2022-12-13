"На Вашингтон": в Москве полиция остановила авто с муляжом ракеты "Сармат" на крыше (видео)

Как стало известно позже, "сарматмобиль" прибыл в столицу РФ из Казани в рамках автопробега против "агрессивной политики" США.

Related video

На улицах Москвы очевидцы заметили российский легковой автомобиль, к крыше которого был прикреплен предмет, напоминающий межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Об этом сообщает Baza.

Необычный автомобиль на проезжей части остановили сотрудники полиции.

К боковым дверям у него была прикреплена бумажная надпись "Сарматмобиль". К крыше был прикреплен предмет, очень похожий на ракету РС-28 "Сармат". На нем краской было написано "На Вашингтон".

Baza сообщает, что "сарматмобиль" прибыл в Москву из Казани.

Организаторы автопробега заявляли, что собираются ехать в столицу, чтобы формировать общественное мнение — "наши враги не спят и бомбят наши территории".

слову, несколькими днями ранее "сарматмобиль" люди заметили в районе Курского воказала.

РС-28 "Сармат" — это ракетный стратегический комплекс 5-го поколения шахтного базирования, его разработали в ракетном центре имени Макеева в городе Миасс Челябинской области.

В его составе — тяжелая многоступенчатая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета. Длина снаряда — 35 метров, стартовая масса — 208 тонн, забрасываемая масса — около 10 тонн.

Напомним, в ноябре в центре Москвы устроили марш "На Вашингтон". Участники шествия несли флаги СССР и георгиевские ленты, крича: "Бей, Сармат, по городам врага". Перед появлением макета ракеты вспомнили цитату Владимира Путина: "Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут".

Также Фокус сообщал о том, что украинские военные сбили вертолет РФ с надписью "на Берлин". На обломках хвоста был виден бортовой номер RF-1165, а также надпись "ВКС России".