"Сарматушки на Соединенные Штатушки": Рогозин и депутат Госдумы Майданов спели "хит" (видео)

Денис Майданов в песне восхваляет российскую ядерную ракету, угрожая запуском по США. В клипе есть отрывок выступления Владимира Путина, где он говорит о ненужности мира без России.

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Российский певец и депутат Госдумы от "Единой России" Денис Майданов спел "хит" о российской ядерной ракете "Сармат". Клип доступен к просмотру в YouTube.

Автор текста — бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, он посвятил песню Дню ракетных войск стратегического назначения ВС РФ.

"Из России-матушки вдаль глядят "Сарматушки" на Соединенные Штатушки. Для "Сарматов" одна лишь утеха – потревожить натовцев сны", – поет Майданов.

[ + – ] Комплекс "Сармат" еще не стоит на вооружении российской армии

Клип начинается с того, что Майданов идет по коридорам учебного центра Академии войск стратегического назначения. Далее начинает играть армейский оркестр и звучит сам "хит".

[ + – ] Майданов посвятил хит ракетным войскам РФ стратегического назначения

"Эх, Россия-матушка, в бой готов Сарматушка. Верь нам, с красным знаменем бабушка", — говорится в тексте песни.

В видеоряде сделан акцент на многократные запуски гиперзвуковой ракеты "Сармат". Ближе к концу появляется отрывок выступления президента России Владимира Путина, где он говорит о якобы принятии решения в случае угрозы уничтожения России.

"У нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. А зачем нам такой мир, если там не будет России?" — задает вопрос глава страны-агрессора.

Стоит заметить, что комплекс "Сармат" еще не стоит на вооружении российской армии.

"Я хорошо понимаю, что в тот момент, когда идут реальные боевые действия, необходимо и идеологическое оружие, которым и является этот клип. Надеюсь, что наши противники ознакомятся с этой работой и еще раз задумаются о бессмысленности разговора с нашей страной на языке силы. Надеюсь, что это поможет охладить горячие головы зарубежных политиков, раздувающих третью мировую войну", — прокомментировал Денис Майданов.

Напомним, что по Москве недавно разъезжал автомобиль "Лада", на крыше которого разместили макет ракеты "Сармат" с надписью "На Вашингтон". Машина могла приехать в столицу РФ из Казани.

В центре Москвы в ноябре проводили марш с призывами запустить "Сармат" в Вашингтон. Участники марша обвязались советскими флагами и георгиевскими лентами.