Во время обстрела гостиницы с Рогозиным в Донецке погиб спецназовец, — депутат Госдумы

По словам Алексея Журавлева, обстрел комплекса "Шеш-Беш", где экс-глава Роскосмоса праздновал свой день рождения, был "по чьей-то наводке". Он утверждает, что по гостинице было три прицельных попадания.

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Во время вчерашнего обстрела гостиницы "Шеш-Беш" в оккупированном Донецке был ликвидирован российский спецназовец. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, передает агентство ТАСС.

В среду, 21 декабря, экс-глава "Роскосмоса", а ныне руководитель группы военных советников "Царские волки", помогающих боевикам в так называемых "ДНР" и "ЛНР" Дмитрий Рогозин попал под обстрел во время празднования своего дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш". Журавлев, который также присутствовал на мероприятии, подтвердил, что российский политик ранен осколком в спину.

"К сожалению, один наш соратник погиб, спецназовец, несколько раненых", — рассказал депутат Госдумы.

Он отметил, что по гостинице была "чья-то наводка", так как зафиксировано три точных попадания.

"Где-то около восьми часов, когда было несколько гостей, охрана Дмитрия Олеговича, его соратники, я, это случилось. Три прилета, четко, ровно в гостиницу", — уточнил россиянин.

Журавлев предполагает, что целью мог быть так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко, так как обстрел начался сразу после его приезда. В результате он также получил ранение.

По словам депутата, никто из пострадавших не планирует эвакуироваться из оккупированного областного центра.

"Даже не обсуждается. Никто не собирается никуда эвакуироваться, никто никого не смутил", — прокомментировал он.

Как говорит Журавлев, все представители Москвы останутся "работать" в Донецке в прежнем режиме.

"Я со своими бойцами из батальона "Пятнашка", в своем взводе буду встречать Новый год на передовой", — подчеркнул депутат.

Напомним, Рогозин возглавил группу "Царские волки" в ноябре этого года. Советники подразделения консультируют наемников на Донбассе по военно-техническим вопросам.

Фокус также писал, что российский певец и депутат Госдумы от "Единой России" Денис Майданов спел песню о российской ядерной ракете "Сармат". Автором текста "хита" является бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.