Рогозин возглавил группу военных советников "Царские волки": помогают боевикам "Л/ДНР"

По словам экс-главы "Роскосмоса", "опытные эксперты" добровольческого подразделения уже консультируют бойцов, которые участвуют в войне на территории Украины, по военно-техническим вопросам.

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Бывший руководитель государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин теперь руководит группой военных советников "Царские волки", которая поддерживает боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом Рогозин заявил в интервью агентству "РИА Новости".

Россияне сформировали на временно оккупированной территории Украины инспекторскую группу под руководством Дмитрия Рогозина, в которую вошли эксперты с "богатым военным опытом". Экс-руководитель "Роскосмоса" заявил, что они уже активно оказывают военно-техническую поддержку войскам "Л/ДНР", участвующим в войне против украинцев.

При этом "Царские волки" считают себя добровольческим подразделением.

Как рассказал Дмитрий Рогозин, название группы является отсылкой к российским добровольческим отрядам, сформированным в Югославии в 1992 году. Сам чиновник был членом добровольческого отряда, действовавшего во время конфликтов в Боснии и Приднестровье.

[ + – ] Дмитрий Рогозин взял себе позывной "Сармат" Фото: ТАСС

7 ноября Дмитрий Рогозин заявил агентству "ТАСС" о создании учебного центра для боевиков "ДНР". Для работы в нем решили привлечь разработчиков дронов, средств связи и других технологий, которые можно применять в боевых действиях. Центр также назвали "Царские волки".

11 ноября Дмитрий Рогозин выложил на своем канале в Telegram совместный снимок с командиром отдельного штурмового батальона "ДНР" под названием "Сомали". Бывший глава "Роскосмоса" позировал в камуфляжной форме и боевой экипировке с аптечкой, ножом и магазинами для автоматической винтовки. На груди видна нашивка с новым позывным "Сармат", хотя раньше он использовал позывной "Космос".

В июле президент РФ Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса". Его заменил Юрий Борисов, который до этого занимал пост вице-премьера правительства РФ.

Ходили слухи, что Россия объединит оккупированные территории Украины в Крымский федеральный округ. Полномочным представителем новообразования могут назначить Дмитрия Рогозина.

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