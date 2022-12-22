Поздравили с днем рождения: Рогозин попал под обстрел в Донецке, – СМИ (видео)

По данным российских журналистов, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин был ранен в спину.

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В среду, 21 декабря экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш". Об этом сообщило российское издание "РИА Новости", ссылаясь на помощника политика.

По данным СМИ, в упомянутом комплексе Рогозин некоторое время проживал вместе с группой российских советников. В результате обстрела бывший глава "Роскосмоса" был ранен.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина… Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован", — заявил помощник Рогозина.

Сообщается, что кроме экс-главы "Роскосмоса" были травмированы еще несколько сопровождающих его людей. Также утверждается, что жизни Рогозина ничего не угрожает.

Авторы публикации предполагают, что удар по ресторанно-гостиничному комплексу мог быть нанесен из 155-миллиметровой французской самоходной артиллерийской установки Caesar.

В российском издании Mash утверждают, что обстрел был совершен Вооруженными силами Украины.Telegram-канал Mash на Донбассе опубликовал видео, снятое на месте происшествия. В сообщении говорится, что в заведении "Шеш-Беш" также был ранен глава правительства ДНР Виталий Хоценко, а его охранник погиб.

[ + – ] Последствия обстрела ресторанно-гостиничного комплекса "Шеш-Беш"

Напомним, что с ноября 2022 года Дмитрий Рогозин руководит группой военных советников "Царские волки", которая поддерживает боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Экс-глава "Роскосмоса" утверждает, что занимается консультацией бойцов по военно-техническим вопросам.

Фокус также писал, что российский певец и депутат Госдумы от "Единой России" Денис Майданов спел песню о российской ядерной ракете "Сармат". Автором текста "хита" является бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Еще мы сообщали о том, что экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин воюет в Украине в военной экипировке, произведенной в странах НАТО. В сеть попали снимки, на которых российский политик одет в австрийскую куртку Carinthia.