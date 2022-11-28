Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин "воюет против НАТО" в экипировке НАТО, – СМИ (фото)

Журналисты изучили одежду и боекомплект бывшего куратора военно-промышленного комплекса РФ. Российский чиновник оказался поклонником оружия, сделанного в США, Австрии и Германии.

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Экс-глава "Роскосмоса" и бывший куратор военно-промышленного комплекса РФ Дмитрий Рогозин, отправившийся в качестве советника на оккупированный Донбасс, является поклонником военной экипировки, произведенной в странах-членах НАТО. Об этом пишет Интернет-СМИ "Можем объяснить".

Журналисты проекта проанализировали фотографии Рогозина и выяснили, что он "воюет против НАТО" в одежде и с оружием из стран Североатлантического Альянса.

В частности, на одном из снимков видно, что российский политик одет в австрийскую куртку Carinthia, которая до начала мобилизации стоила в РФ до 80 тыс. руб. (24 тыс. грн).

[ + – ] Рогозин предпочитает одежду и оружие из стран НАТО

Рогозин также использует бронежилет турецкой фирмы BIKATEX.

При этом российские милитари-блоггеры, которыми первыми обратили внимание на непатриотическое облачение чиновника, интересуются, почему экс-глава "Роскосмоса" не отдал предпочтение комплекту "Ратник", который он публично расхваливал и требовал поставить на вооружение.

В жилете у Рогозина — рожки для немецкого пистолета-пулемета MP-5 и магазины к автомату производства США FN SCAR-H. Их цена составляет от 350 тыс. руб. (105 тыс. грн).

[ + – ] Автомат из США и пистолет из Австриии

Еще на одной фотографии политик вооружен американской штурмовой винтовкой AR-15 и пистолетом, похожим на Glock-18 австрийского производства.

Как подчеркивают журналисты, даже обувь у россиянина зарубежная — на нем словацкие ботинки Zephire.

Из отечественного у политика только шлем производства предприятия "Армоком".

[ + – ] Чиновник носит ботинки из Словакии

В общей сложности обмундирование Рогозина стоит около 1 миллиона рублей (примерно 300 тыс. грн).

Напомним, Дмитрий Рогозин возглавил группу военных советников "Царские волки", которые помогают боевикам "Л/ДНР". По словам экс-главы "Роскосмоса", "опытные эксперты" добровольческого подразделения консультируют бойцов, участвующих в войне на территории Украины, по военно-техническим вопросам.

В июле президент РФ Владимир Путин уволил Рогозина с поста главы "Роскосмоса". Его заменил Юрий Борисов, который до этого занимал пост вице-премьера правительства РФ.