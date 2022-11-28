Ексглава "Роскосмосу" Рогозін "воює проти НАТО" в спорядженні НАТО, – ЗМІ (фото)

Журналісти вивчили одяг і боєкомплект колишнього куратора військово-промислового комплексу РФ. Російський чиновник виявився шанувальником зброї, зробленої у США, Австрії та Німеччині.

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Ексглава "Роскосмосу" та колишній куратор військово-промислового комплексу РФ Дмитро Рогозін, який вирушив як радник на окупований Донбас, є шанувальником військового спорядження, виробленого в країнах-членах НАТО. Про це пише Інтернет-ЗМІ "Можем объяснить".

Журналісти проєкту проаналізували фото Рогозіна та з'ясували, що він "воює проти НАТО" в одязі та зі зброєю з країн Північноатлантичного Альянсу.

Зокрема, на одному зі знімків видно, що російський політик одягнений в австрійську куртку Carinthia, яка на початок мобілізації коштувала в РФ до 80 тис. руб. (24 тис. грн).

[ + – ] Рогозін віддає перевагу одягу та зброї з країн НАТО

Рогозін також використовує бронежилет турецької фірми BIKATEX.

При цьому російські мілітарі-блогери, які першими звернули увагу на непатріотичне вбрання чиновника, цікавляться, чому ексглава "Роскосмосу" не віддав перевагу комплекту "Ратник", який він публічно розхвалював і вимагав поставити на озброєння.

У жилеті в Рогозіна — ріжки для німецького пістолета-кулемета MP-5 і магазини до автомату виробництва США FN SCAR-H. Їх вартість становить від 350 тис. руб. (105 тис. грн).

[ + – ] Автомат зі США та пістолет з Австрії

Ще на одному фото політик озброєний американською штурмовою гвинтівкою AR-15 та пістолетом, схожим на Glock-18 австрійського виробництва.

Як наголошують журналісти, навіть взуття у росіянина закордонне — на ньому словацькі черевики Zephire.

З вітчизняного політика лише шолом виробництва підприємства "Армоком".

[ + – ] Чиновник носить черевики зі Словаччини

Загалом спорядження Рогозіна коштує майже 1 мільйон рублів (приблизно 300 тис. грн).

Нагадаємо, Дмитро Рогозін очолив групу військових радників "Царські вовки", які допомагають бойовикам "Л/ДНР". За словами ексглави "Роскосмосу", "досвідчені експерти" добровольчого підрозділу консультують бійців, які беруть участь у війні на території України з військово-технічних питань.

У липні президент РФ Володимир Путін звільнив Рогозіна з посади глави "Роскосмосу". Його замінив Юрій Борисов, який до цього обіймав посаду віцепрем'єра уряду РФ.