Лікарі вважають уламок міни, який потрапив у хребет Рогозіна під час обстрілу, невилучним, — ЗМІ

Related video

Лікарі назвали уламок міни, який застряг у хребті ексглави "Роскосмосу" та керівника групи військових радників "Царські вовки" на окупованому Донбасі Дмитра Рогозіна після обстрілу, "невилучним". Про це повідомляє агентство "РІА Новини".

Як повідомив помічник російського політика, сам Рогозін оцінює свій стан як "задовільний".

[ + – ] Готель "Шеш-Беш" після обстрілу

Журналісти також інформують, що Рогозіна й інших поранених розвезли в різні лікарні в окупованому Донецьку "заради їхньої безпеки".

"Дмитро Олегович перебуває в одному з медичних закладів ДНР [Донецької області]. З метою безпеки його місцезнаходження та поранених разом із ним військових радників не розкривається", — повідомив помічник Рогозіна.

[ + – ] Дмитро Рогозін святкував своє 59-річчя в окупованому Донецьку

Наразі розглядається можливість їхньої евакуації в Ростов-на-Дону, додав він.

Як розповів сам Рогозін у себе в Telegram-каналі, він отримав поранення металевим уламком розміром 3×4 міліметри, який увійшов вище за лопатку та застряг у хребті.

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін також назвав "задовільним" стан пораненого під час обстрілу так званого "глави уряду ДНР" Віталія Хоценка.

"Стан хлопців задовільний — і Рогозіна, і Хоценка", — уточнив ставленик Кремля.

Прессекретарка Хоценка Міна Ахвердієва, зі свого боку, повідомила, що "прем'єр-міністр ДНР" від госпіталізації відмовився та почувається "добре".

Загалом під час обстрілу готелю загинуло двоє людей. Як зазначив Пушилін, Рогозіну та Хоценку пощастило.

"Бо хлопці, які були поруч, двоє загинули", — розповів ватажок бойовиків.

[ + – ] Окупанти вважають, що місце проведення святкування "хтось злив"

Обстріл Донецька: поранено Рогозіна, загинув спецназівець

У середу, 21 грудня, Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку під час святкування свого 59-го дня народження в ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш". У готелі російський політик зупинився разом із групою російських радників із підрозділу "Царські вовки", який він очолив у листопаді цього року. Радники консультують бойовиків на Донбасі з військово-технічних питань.

Крім ексглави "Роскосмосу, були травмовані ще кількох людей, які його супроводжували, зокрема "прем'єр-міністр ДНР" Віталій Хоценко.

Пізніше стало відомо, що під час обстрілу загинув російський спецназівець.

Як вважає депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов, який також був присутній на святкування дня народження Рогозіна, обстріл стався "за чиїмось наведенням". Він стверджує, що по готелю було три прицільні влучення.

Рогозін також вважає, що хтось "злив" інформацію про місце та час святкування. За його словами, по готелю били зі зброї калібром 120 або 155 мм.