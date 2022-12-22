Врачи считают осколок мины, попавший в позвоночник Рогозина при обстреле, неизвлекаемым, — СМИ

Российский политик назвал свое состояние "удовлетворительным". Экс-главу "Роскосмоса" и других раненых развезли по разным больницам оккупированного Донецка "ради безопасности".

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Врачи назвали осколок мины, застрявший в позвоночнике экс-глава "Роскосмосы" и руководителя группы военных советников "Царские волки" на оккупированном Донбассе Дмитрия Рогозина после обстрела, "неизвлекаемым". Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Как сообщил помощник российского политика, сам Рогозин оценивает свое состояние как "удовлетворительное".

[ + – ] Отель "Шеш-Беш" после обстрела

Журналисты также информируют, что Рогозина и других раненых развезли по разным больницам в оккупированном Донецке "ради их безопасности".

"Дмитрий Олегович находится в одном из медицинских учреждений ДНР [Донецкой области]. В целях безопасности его местоположение и раненых вместе с ним военных советников не раскрывается", — сообщил помощник Рогозина.

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Сейчас рассматривается возможность их эвакуации в Ростов-на-Дону, добавил он.

Как рассказал сам Рогозин у себя в Telegram-канале, он получил ранение металлическим осколком размером 3×4 миллиметра, который вошел выше лопатки и застрял в позвоночнике.

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин также назвал "удовлетворительным" состояние раненого при обстреле так называемого "главы правительства ДНР" Виталия Хоценко.

"Состояние ребят удовлетворительное — и Рогозина, и Хоценко", — уточнил ставленник Кремля.

Пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева, в свою очередь, сообщила, что "премьер-министр ДНР" от госпитализации отказался и чувствует себя "хорошо".

Всего при обстреля отеля погибло два человека. Как отметил Пушилин, Рогозину и Хоценко повезло.

"Потому что ребята, которые находились рядом, двое погибли", — рассказал главарь боевиков.

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Обстрел Донецка: ранен Рогозин, погиб спецназовец

В среду, 21 декабря Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего 59-го дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш". В отеле российский политик остановился вместе с группой российских советников из подразделения "Царские волки", которое он возглавил в ноябре этого года. Советники консультируют боевиков на Донбассе по военно-техническим вопросам.

Кроме экс-главы "Роскосмоса" были травмированы еще несколько сопровождающих его людей, в том числе "премьер-министр ДНР" Виталий Хоценко.

Позже стало известно, что во время обстрела погиб российский спецназовец.

Как считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, также присутствовавший на празднования дня рождения Рогозина, обстрел произошел по "по чьей-то наводке". Он утверждает, что по гостинице было три прицельных попадания.

Рогозин также считает, что кто-то "слил" информацию о месте и времени празднования. По его словам, по отелю били из оружия калибром 120 или 155 мм.