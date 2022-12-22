Не только Рогозин: при обстреле гостиницы в Донецке был ранен "мэр" оккупированной Горловки

Коллаборант Иван Приходько сообщил, что его контузило. Он находится в одной из больниц захваченного областного центра.

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Во время обстрела 21 декабря гостиницы "Шеш Беш" в оккупированном Донецке был ранен коллаборант Иван Приходько, которого в России назначили так называемым "мэром" Горловки. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как рассказал сам Приходько, он получил контузию.

"[Меня] контузило", — прокомментировал коллаборант.

При этом он рассказал, что сейчас находится в одной из больниц областного центра.

Как отмечается, угрозы жизни пособника оккупантов нет.

Обстрел гостиницы в Донецке: что произошло?

В среду, 21 декабря Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего 59-го дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш". В отеле российский политик остановился вместе с группой российских советников из подразделения "Царские волки", которое он возглавил в ноябре этого года. Советники консультируют боевиков на Донбассе по военно-техническим вопросам.

В результате обстрела Рогозин оказался ранен. У главы "Роскосмоса" в позвоночнике застрял осколок мины, который врачи назвали "неизвлекаемым".

Кроме экс-главы "Роскосмоса" были травмированы еще несколько сопровождающих его людей, в том числе "премьер-министр ДНР" Виталий Хоценко.

Позже стало известно, что во время обстрела погиб российский спецназовец.

Как считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, также присутствовавший на празднования дня рождения Рогозина, обстрел произошел по "по чьей-то наводке". Он утверждает, что по гостинице было три прицельных попадания.

Рогозин также уверен, что кто-то "слил" информацию о месте и времени проведения мероприятия. По его словам, по отелю били из оружия калибром 120 или 155 мм.