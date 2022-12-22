Раненого под обстрелом в Донецке Рогозина эвакуировали в Ростов-на-Дону, — росСМИ

По информации личного помощника экс-главы "Роскосмоса", вместе с ним в российский облцентр вывезли еще двоих пострадавших под ударами.

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Экс-главу "Роскосмоса", Дмитрия Рогозина, который в ночь с 21 на 22 декабря был ранен во время обстрела в оккупированном Донецке, перевезли в Ростов-на-Дону (РФ). Об этом российским журналистам сообщил его личный помощник.

"Дмитрий Рогозин и еще двое пострадавших от обстрела гостиницы доставлены из Донецка в Военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону", — сообщил помощник Рогозина.

По его словам, сейчас бывшему главе "Роскосмоса" оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его осматривают врачи.

Еще несколько сопровождающих Рогозина людей, которые тоже были ранены, получают помощь в одной из больниц Донецка. Медики не дают разрешение на их транспортировку.

Дмитрий Рогозин был ранен: что известно о его состоянии

21 декабря экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш".

Медики диагностировали у него ранение в спину и доставили в больницу. Осколок, попавший в позвоночник Рогозина, по оценкам врачей, извлечь не получится.

Сам Рогозин утверждает, что металлический осколок размером 3×4 мм вошел ему выше правой лопатки.

Напомним, что с ноября 2022 года Дмитрий Рогозин руководит группой военных советников "Царские волки", которая поддерживает боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР". Экс-глава "Роскосмоса" утверждает, что занимается консультацией бойцов по военно-техническим вопросам.

Кроме того, Фокус писал, что 21 декабря при обстреле гостиницы в Донецке был ранен также "мэр" оккупированной Горловки. Коллаборант Иван Приходько сообщил, что его контузило. Он находится в одной из больниц захваченного россиянами областного центра.