В плохом состоянии: раненого Рогозина не могут эвакуировать в Москву из-за нелетной погоды

По данным журналистов, попавшего под обстрел в оккупированном Донецке политика должны отправить в столицу РФ на операцию. Однако вывезти его из Ростова-на-Дону пока не получается.

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Экс-главу "Роскосмоса" и руководителя группы военных советников "Царские волки" Дмитрия Рогозина, который 21 декабря был ранен во время обстрела в оккупированном Донецке, не могут эвакуировать из Ростова-на-Дону в Москву из-за нелетной погоды. Об этом пишет издание Don Mash.

Как уточняется, российский политик находится в тяжелом состоянии.

Накануне, 22 декабря, раненого Рогозина доставили из Донецка в военный госпиталь в Ростове-на-Дону. Однако делать ему здесь операцию не стали, так как в таком случае экс-главе "Роскосмоса" пришлось бы остаться в городе на неделю.

С момента эвакуации политика в Ростов-на-Дону его состояние стало ухудшаться, Однако при этом, как пишет СМИ, Рогозин самостоятельно передвигается.

Напомним, 21 декабря Дмитрий Рогозин попал под обстрел в оккупированном Донецке во время празднования своего 59-го дня рождения в ресторанно-гостиничном комплексе "Шеш-Беш".

В результате обстрела Рогозин оказался ранен. У главы "Роскосмоса" в позвоночнике застрял осколок мины, который врачи назвали "неизвлекаемым".