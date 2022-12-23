"В эту игру можно играть вдвоем": Украина ударит по энергетических объектах РФ, — Навальный

По словам российского оппозиционера, ВСУ могут ударить по энергосетям и оставить без электричества и отопления Курск, Белгород, Воронеж и Москву.

Related video

Российский политик и активист Алексей Навальный заявил, что ВСУ нанесут удары по энергетической инфраструктуре РФ. По его мнению, Россия первая начала вести такой тип боевых действий, а потому россиянам не нужно будет удивляться аналогичному ответу от Украины. Об этом он написал у себя в Telegram.

Оппозиционер написал, что ПВО России не работает, так как Украина смогла ударить по аэродрому со стратегической авиацией РФ. Поэтому ей будет не сложно ударить по энергосетям.

"Если Украина смогла нанести удары по аэродрому стратегической авиации внутри страны и если мы сами маниакально навязываем им этот тип войны с ударами по энергосетям, то вскоре убедимся, что, как говорится, в эту игру можно играть вдвоем", — написал Навальный.

Он уверен, что ВСУ смогут отключить свет и отопление Курску, Белгороду, Воронежу и Москве. Тогда россиянам не будет кому жаловаться.

"Понятно, что скажут пропагандисты: в ответ на наши мирные пакетные удары гуманитарного характера они применяют террористические и русофобские ракетные удары. Но звучать это будет совсем не убедительно", — написал Навальный.

Он заявил, что удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины демонстрируют немощь российской армии. У нее нет возможности победить ВСУ, а потому она мстит гражданскому населению. Военного смысла в ударах по энергетике нет.

Навальный отметил, что только 14% россиян согласны с тем, что так называемая "Специальная военная операция" идет успешно. По его словам, количество граждан РФ с таким мнением уменьшается с каждым месяцем.

Кто такой Алексей Навальный

Алексей Навальный — оппозиционер, который отбывает наказание в российской тюрьме. Он пережил попытку отравления в 2020 году и был арестован после возвращения в Россию в 2021 году. В октябре 2021 года Европейский парламент присудил Навальному премию имени Сахарова. 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима якобы за мошенничество и неуважение к суду.

Ранее Фокус сообщал, что "Зеленые" требуют от Шольца передать Украине танки Leopard. Немецкие депутаты активизировались после решения Вашингтона направить Киеву системы ПВО "Patriot".

Еще напомним, что в ВСУ назвали количество потерь ВС РФ за сутки боев под Бахмутом. Российские войска продолжают "бездумно бросать в бой людей и технику", продвигаясь вперед большой ценой на несколько десятков метров, рассказал спикер Восточной группировки войск.

Также сообщалось, что раненого Рогозина не могут эвакуировать в Москву из-за нелетной погоды. По данным журналистов, попавшего под обстрел в оккупированном Донецке политика должны отправить в столицу РФ на операцию. Однако вывезти его из Ростова-на-Дону пока не получается.