300 осіб: у ЗСУ назвали кількість втрат ЗС РФ за добу боїв під Бахмутом

Російські війська продовжують "бездумно кидати в бій людей і техніку", просуваючись вперед великою ціною на кілька десятків метрів, розповів речник Східного угруповання військ.

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За добу боїв у районі Бахмута українські військові ліквідували 100 окупантів, а близько 200 отримали поранення. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі телемарафону, передає АрміяInform.

Російські війська здійснили 266 обстрілів з усіх видів артилерії, РСЗВ та танків. Було зафіксовано 15 бойових зіткнень ЗСУ із ворогом. В результаті окупанти втратили понад 100 людей убитими та майже 200 пораненими. Черевий зазначив, що Бахмут залишається найгарячішою точкою на лінії фронту.

Водночас у командуванні заявили, що українські військові ведуть мобільну оборону. Тому збройні сили можуть відійти та перегрупуватися.

"Фронт справді гнучкий, за такої інтенсивності боїв підрозділам буває вигідніше відійти і перегрупуватися, а не так як у росіян, коли бездумно кидають у бій людей і техніку, просуваючись великою ціною на кілька десятків метрів", — резюмував Череватий.

Сили оборони роблять все, щоб завдати ворогові максимальної шкоди і не допустити прориву.

Також ЗСУ не дають оточити свої підрозділи та захоплювати ворогові нові населені пункти.

Нагадаємо, 23 грудня боєць ЗСУ розповів про успішну контратаку української армії в районі Бахмута.

21 грудня в ISW заявили, що ЗС РФ змогли захопити 192 квадратні метри в районі Бахмута за майже три місяці боїв.