У ЗС РФ були втрати: військовий ЗСУ розповів про успішну контратаку в районі Бахмута (відео)

Артилерійські обстріли в районі найгарячішої точки на фронті не припиняються. За даними східного угрупування українського війська, тримати місто допомагає бронетехніка з Великобританії.

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Збройні Сили України (ЗСУ) провели успішну контратаку у районі міста Бахмут Донецької області. Про це розповів боєць ЗСУ у відеозверненні, що з'явилося у соцмережах, передає Фокус.

Загарбники намагалися штурмувати позиції ЗСУ з районів Опитного та Кліщіївки, але вкотре це не увінчалося успіхом, зазначив солдат.

"Ворог зазнав втрат, його відбили. Артилерійські обстріли в Бахмуті не припиняються. У деяких районах підрозділи ЗСУ пішли в контратаку. Бої продовжуються, ситуація непроста, але місто тримається", — розповів боєць.

За даними українського Генштабу на 23 грудня, на Бахмутському напрямку ЗС РФ обстрілювали з танків та артилерії райони Верхньокам'янського, Білогорівки, Бахмута, Кліщіївки, Андріївки, Олександро-Шультиного, Курдюмівки, Озарянівки та Нью-Йорка Донецької області.

Спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі єдиного телемарафону 22 грудня говорив, що ЗС РФ іноді проривалися на околиці Бахмута, але ЗСУ щоразу відкидали їх назад.

Обороняти місто українським військовим допомагає бронетехніка із Великобританії, заявив він.

ЗСУ, як сказав військовий, мають дві цілі в районі Бахмута — не допустити прориву оборони і підготуватися до наступу, а також знекровити супротивника.

"Росіяни зазнають просто неймовірних втрат, як для армії 21-го століття", — підсумував Череватий.

Нагадаємо, що у боях на Бахмутському напрямку загинув колишній актор театру "Чорного квадрата" Олександр Снігурівський. Радник Офісу президента Олексій Арестович 22 грудня повідомив, що загиблий був його близьким другом.

В американському Інституті вивчення війни 21 грудня підрахували, що ЗС РФ зайняли менш як 200 кв. км території у районі Бахмута з 1 жовтня до 20 грудня.

Фокус 20 грудня писав про візит до Бахмута президента України Володимира Зеленського. Глава держави нагороджував українських військових.