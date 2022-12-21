За три місяці ЗС РФ змогли захопити лише 192 кв. км у районі Бахмута, — ISW (карта)

За даними американських військових аналітиків, у жовтні росіяни зайняли 100 кв. км, а з початку листопада до 20 грудня просунулися на 92 кв. км.

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З 1 жовтня по 20 грудня російські війська змогли зайняти територію 192 кв. км. у районі Бахмута. Про це повідомляється у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як вважають аналітики, темп просування загарбників на околицях населеного пункту на Донбасі за останні 50 днів приблизно відповідає їхньому темпу просування в жовтні.

При цьому російські пропагандисти значно перебільшують успіхи ЗС РФ на фронті. І, як вважають ISW, ЗМІ в Росії й надалі розповідатимуть про захоплення великих територій в Україні, ніж це є насправді.

[ + – ] Росіяни змогли захопити лише 192 кв. км

У вівторок, 20 грудня, росіяни продовжили свій наступ у районі Бахмута.

Українські війська відбили наступ ворога за 33 км на північний схід від міста в районі села Верхньокам'янське й селища Підгородне та за 14 км на південь від Бахмута в районі Досвідченого та Курдюмівки.

При цьому російські мілітарі-блогери пишуть, що найманці "Групи Вагнера" намагалися прорвати оборону на північний схід від Бахмута в районі Бахмутського села.

Також росіяни повідомляють про запеклі бої, що продовжуються, на околицях самого міста.

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, Президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області. Він оглянув передові позиції та нагородив бійців медалями.

Видання New York Times вважає, що візит глави України до найгарячішої точки на фронті показав його відмінності від президента РФ Володимира Путіна.