У ВС РФ были потери: военный ВСУ рассказал об успешной контратаке в районе Бахмута (видео)

Артиллерийские обстрелы в районе самой горячей точки на фронте не прекращаются. По данным восточной группировки украинской армии, держать город помогает бронетехника из Великобритании.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели успешную контратаку в районе города Бахмут Донецкой области. Об этом рассказал боец ВСУ в видеообращении, которое появилось в соцсетях, передает Фокус.

Захватчики пытались штурмовать позиции ВСУ из районов Опытного и Клещеевки, но в который раз это не увенчалось успехом, отметил солдат.

"Враг понес потери, его отбили. Артиллерийские обстрелы в Бахмуте не прекращаются. В некоторых районах подразделения ВСУ пошли в контратаку. Бои продолжаются, ситуация непростая, но город держится", — рассказал боец.

По данным украинского Генштаба на 23 декабря, на Бахмутском направлении ВС РФ обстреливали из танков и артиллерии районы Верхнекаменского, Белогоровки, Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Александро-Шультино, Курдюмовки, Озаряновки и Нью-Йорка Донецкой области.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона 22 декабря говорил, что ВС РФ иногда прорывались на окраины Бахмута, но ВСУ каждый раз отбрасывали их назад.

Оборонять город украинским военным помогает бронетехника из Великобритании, заявил он.

ВСУ, как сказал военный, преследуют две цели в районе Бахмута — не допустить прорыва обороны и подготовиться к наступлению, а также обескровить противника.

"Россияне несут просто невероятные потери, как для армии 21-го века", — заключил Череватый.

Напомним, что в боях на Бахмутском направлении погиб бывший актер театра "Черного квадрат" Александр Снегуровский. Советник Офиса президента Алексей Арестович 22 декабря сообщил, что погибший был его близким другом.

В американском Институте изучения войны 21 декабря подсчитали, что ВС РФ заняли менее 200 кв. км территории в районе Бахмута с 1 октября по 20 декабря.

Фокус 20 декабря писал о визите в Бахмут президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства награждал украинских военных.