Алексей Арестович сообщил о гибели близкого друга под Бахмутом (фото)

Александр Снегуровский, по словам советника ОП, жил в Калифорнии, но вернулся в Украину после вторжения России и отправился на фронт. У погибшего друга Алексея Арестовича остались жена и маленький сын.

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В боях на Бахмутском направлении погиб бывший актер театра "Черного квадрат" Александр Снегуровский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Бывший актер театра "Черный квадрат", проживавший до полномасштабного вторжения в США, Александр Снегуровский погиб в боях под Бахмутом.

Алексей Арестович отметил, что погибший военнослужащий был его близким другом.

"Был актером "Черного квадрата", работал шеф-поваром, давно жил в Калифорнии, переехав туда к семье, но после начала (полномасштабного вторжения ВС РФ — ред.), закупив на все накопленные деньги военного снаряжения, приехал сюда волонтером, а потом очень быстро стал солдатом", — рассказал советник ОП в своем Telegram-канале.

Алексей Арестович также рассказал, что его близкий друг Александр Снегуровский тщательно проходил обучение перед отправкой на фронт. За плечами бывшего актера театра десятки боевых выходов за линию разграничения.

"Был одним из лучших разведчиков. Отказался уходить с крайне опасной позиции, хотя имел возможность, и погиб на ней в тяжелом бою", — продолжил советник ОП и добавил, что у Александра Снегуровского остались жена и маленький сын.

[ + – ] Бывший актер театра "Черный квадрат" Александр Снегуровский погиб на фронте

Отметим, 21 декабря Министерство культуры и информационной политики сообщило о гибели на фронте заслуженного артиста Украины Сергея Шкварченко. До мобилизации в ряды ВСУ украинский танцовщик выступал в ансамбле имени Вирского. Сергей Шкварченко, по данным Минкульта, погиб на фронте 19 декабря.

Помимо этого, 21 декабря в соцсетях появилась информация о гибели в Луганской области бывшего узника Кремля Геннадия Афанасьева, который после полномасштабного вторжения стал добровольцем и участвовал в боевых действиях в составе 130-го батальона теробороны.