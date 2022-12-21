На войне с РФ погиб заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко

Мужчина был танцовщиком в ансамбле имени Павла Вирского. После начала вторжения России он пошел на фронт, где 19 декабря погиб в результате минометного обстрела оккупантов.

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Заслуженный артист Украины Сергей Шкварченко погиб на фронте. Он попал под минометный обстрел росссийских войск. Об этом рассказали в Министерстве культуры и информационной политики.

Сообщается, что Шкварченко погиб 19 декабря, однако не уточняется, где именно. Он был артистом в ансамбле имени Павла Вирского.

"Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея. Вечная память!", — написали в ведомстве.

Что известно о Сергее Шкварченко?

Сергей Шкварченко — известный украинский танцовщик, который был артистом ансамбля им. П. Вирского. За свои творческие заслуги его наградили званием "Заслуженный артист Украины". После полномасштабного вторжения России Шкварченко вступил в ряды ВСУ и отправился на фронт защищать страну от российских войск.

"Он был талантлив, он посвятил свою жизнь творчеству. Многие годы он посвятил работе в ансамбле Вирского. И выполнял свою работу с полной отдачей! Он, как говорится, не филонил и не искал пятый уголок, чтобы меньше работать", — написала знакомая с артистом Оксана Андрушко.

Напомним, 21 декабря стало известно, что бывший политический заключенный Кремля Геннадий Афанасьев погиб на фронте. По данным нардепа Ахтема Чийгоза, активист воевал в составе 130-го батальона теробороны и погиб в Луганской области. У него остались жена и дочь.

8 декабря сообщалось, что на войне с РФ погиб участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко. Он был известным актером, комиком и телеведущим, выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек".