На войне с РФ погиб участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко (фото)

Ярослав был известным актером, комиком и телеведущим, выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек".

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На войне с РФ погиб известный украинский комик Ярослав Гаркавко. Он был участником "Лиги Смеха", выступал в составе команд "ОГО" и "Воробушек". Об этом сообщили на официальной странице "Лиги Смеха" в Telegram.

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе, что защищал нас все это время. Покойся с миром", — говорится в сообщении.

[ + – ] Ярослав Гаркавко - участник "Лиги Смеха" Фото: Соцсети

"Хочу чтобы вы его помнили. И я его помнил. Это Ярик Гаркавко, мой друг — прекрасный и светлый человек, защитник Украины", — написал у себя в Instagram друг и коллега покойного героя Олег Свищ.

О том, где именно служил Ярослав и как он погиб – неизвестно. После вступления в ряды ВСУ он не был активен в соцсетях.

Это не первая потеря "Лиги Смеха" с начала войны с Россией. Многие участники вступили в ВСУ, или стали волнтерами.

В начале сентября погиб Василий Довбня, игравший в "Лиге Смеха" за команду "Парк Шевченко". Несколько дней тому назад погиб запорожский юморист Глеб Говорухин.

Напомним, в сентябре в бою в Донецкой области погиб солист балета Национальной оперы Украины Александр Шаповал.

Шаповал погиб в боях под Майорском в Донецкой области. 25 февраля он со своим другом Романом ушел в тероборону на Левом берегу. Когда оккупантов отогнали от Киева, они оба записались в ВСУ. Потом оказались на фронте под Горловкой. В штурмовом полке. Там Александра обучили владению ручным гранатометом. Он освоил модернизированную версию РПГ- 7. Артиста похоронили на Северном кладбище в Киеве. Известно, что в рядах ВСУ служат еще два артиста балета — Игорь Булычев и Алексей Потемкин.