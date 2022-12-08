На війні з РФ загинув учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко

Ярослав був відомим актором, коміком і телеведучим, виступав у складі команд "ОГО" та "Воробушек".

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На війні з РФ загинув відомий український комік Ярослав Гаркавко. Він був учасником "Ліги Сміху", виступав у складі команд "ОГО" та "Воробушек". Про це повідомили на офіційній сторінці "Ліги Сміху" у Telegram.

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Поки не вистачає слів, у голову лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною. Дякую тобі, що захищав нас весь цей час. Спочивай з миром", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Ярослав Гаркавко – учасник "Ліги Сміху" Фото: Соцмережi

"Хочу, щоб ви його пам'ятали. І я його пам'ятав. Це Ярик Гаркавко, мій друг — прекрасна і світла людина, захисник України", — написав у себе в Instagram друг і колега покійного героя Олег Свищ.

Про те, де саме служив Ярослав і як він загинув, невідомо. Після вступу до лав ЗСУ він не був активним у соцмережах.

Це не перша втрата "Ліги Сміху" з початку війни з Росією. Багато учасників вступили до ЗСУ, або стали волонтерами.

На початку вересня загинув Василь Довбня, який грав у "Лізі Сміху" за команду "Парк Шевченка". Декілька днів тому загинув запорізький гуморист Гліб Говорухін.

Нагадаємо, у вересні у бою у Донецькій області загинув соліст балету Національної опери України Олександр Шаповал.

Шаповал загинув у боях під Майорськом у Донецькій області. 25 лютого він зі своїм другом Романом пішов у тероборону на Лівому березі. Коли окупантів відігнали від Києва, вони обидва записалися до ЗСУ. Потім опинилися на фронті під Горлівкою. У штурмовому полку. Там Олександра навчили володінню ручним гранатометом. Він освоїв модернізовану версію РПГ-7. Артиста поховали на Північному цвинтарі у Києві. Відомо, що в лавах ЗСУ служать ще два артисти балету — Ігор Буличов та Олексій Потьомкін.