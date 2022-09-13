"Погиб в 5 утра во время штурма". Подробности подвига солиста балета Александра Шаповала

12 сентября в бою погиб выдающийся артист балета Александр Шаповал.

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12 сентября в бою под Майорском на Донетчине погиб 47-летний Александр Шаповал, заслуженный артист Украины, солист балета Национальной оперы. Он ушел добровольцем в тероборону, потом стал гранатометчиком. О его смерти скорбят коллеги, в их числе — звезда балета и ТВ Екатерина Кухар. О, том каким был Александр Шаповал, о его жизни и подвиге Фокусу подробно рассказала сотрудница Нацоперы Лариса Тарасенко.

"Сердце отказывается в это верить. Сегодня враг унес жизнь Шаповала Александра Николаевича. Заслуженный артист Украины, педагог дуэтного танца KSBC. Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью. Потому что он один из немногих, кто жил сценой. А теперь его танец стал вечным. Больно. Трудно. Вечная и светлая память, Саша. Навсегда в сердце, памяти, душе", — написала Екатерина Кухар в Facebook.

[ + – ] Александр Шаповал и Екатерина Кухар на сцене

"Уходят лучшие, в случае Саши – это не фигура речи"

Александр в течение ряда лет был солистом балета Национальной оперы, где играл ведущие роли во множестве постановок: в классике и неоклассике.

"В современном неоклассическом балете "Даниэла" у Саши была центральная роль – Федерико. Екатерина Кухар играла там Софи, — рассказывает Фокусу Лариса Тарасенко, сотрудница Национальной оперы. — Так же главная роль у него была в постановке Литвинова "Каприччио судьбы" — о Паганини. Саша был в главной роли — Маэстро. Одну из его муз тоже играла Екатерина Кухар. В основе музыки были 24 скрипичных каприччио Паганини в оркестровке Скорика. Этот спектакль – о пути гения… Вот действительно – уходят лучшие, в случае Саши – это не фигура речи".

[ + – ] Александр Шаповал записался в тероборону на следующий день после начала вторжения РФ

Лариса Тарасенко отмечает, что Александр Шаповал был особым не только как танцовщик, но и по своим человеческим качествам.

"Такие люди редко встречаются, они притягивают к себе. Он был очень светлым человеком – внутренне. И внешне хорош собой: голубоглазый блондин – стройный, высокий, улыбчивый. Его любили партнерши по танцам – он был не только красивым, но главное – надежным партнером. В училище он преподавал дуэтный танец – это важная вещь. Если какой угодно сильный солист будет только солировать в парном танце, это может привести партнершу к травме".

"Там был ад, но Саша отказался уйти". Как артист балета Александр Шаповал стал бойцом ВСУ

Лариса Тарасенко поведала Фокусу о боевом пути Александра Шаповала.

"25 февраля он со своим другом Романом ушел в тероборону на Левом берегу. Именно от Романа и стало известно, что Саша погиб. Март, апрель – они были в теробороне. Когда оккупантов отогнали от Киева, они с Сашей оба записались в ВСУ. Потом оказались на фронте под Горловкой. В штурмовом полке. Там Александра обучили владению ручным гранатометом. Он освоил модернизированную версию РПГ- 7, — рассказывает Лариса Тарасенко. — В составе отделения выдвинулись на поселок Зайцево. Там закрепились возле Майорского – это передовая линия фронта. Роман говорил, что там был ад. Надо уходить. А Саша сказал: "Нет". Саша хотел быть похожим на своего деда, который прошел всю Великую Отечественную. Балетные ребята вообще так тренируются, что мышцы у них не перекачаны, но они – железные. Артист балета – это сильный мужчина. А если он еще и морально силен – это настоящий боец. Как Саша. Есть в ВСУ еще такие ребята – Игорь Булычев и Алексей Потемкин. Все они — Заслуженные артисты Украины".

Александр Шаповал играл героев на сцене и стал героем в жизни

Лариса Тарасенко отметила любопытную творческую особенность Шаповала.

"Интересно, что у Саши в репертуаре было много героических ролей, — делится она. — Он играл корсара или Ганса в "Жизели" – со шпагой. У него часто на сцене в руках было оружие – и вот он в жизни стал воином. Он все делал по-настоящему. Для него не стоял вопрос: идти на фронт или не идти? В пять часов утра 12 сентября был сильнейший штурм – и Саша погиб вместе со своим напарником. Они попали под минометный обстрел. Его напарник скончался через полтора часа, а Саша погиб мгновенно. У него остались двое детей. Без преувеличения, Саша был одним из лучших людей, которых мне посчастливилось знать".

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