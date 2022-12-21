На війні з РФ загинув заслужений артист України Сергій Шкварченко

Чоловік був танцівником в ансамблі імені Павла Вірського. Після початку вторгнення Росії він пішов на фронт, де 19 грудня загинув унаслідок мінометного обстрілу окупантів.

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Заслужений артист України Сергій Шкварченко загинув на фронті. Він потрапив під мінометний обстріл російських військ. Про це розповіли у Міністерстві культури й інформаційної політики.

Повідомляється, що Шкварченко загинув 19 грудня, проте не уточнюється, де саме. Він був артистом в ансамблі імені Павла Вірського.

"Висловлюємо співчуття близьким і колегам Сергія. Вічна пам'ять!" — написали у відомстві.

Що відомо про Сергія Шкварченка?

Сергій Шкварченко – відомий український танцівник, який був артистом ансамблю ім. П. Вірського. За свої творчі заслуги нагородили його званням "Заслужений артист України". Після повномасштабного вторгнення Росії Шкварченко вступив до лав ЗСУ та вирушив на фронт захищати країну від російських військ.

"Він був талановитий, він присвятив своє життя творчості. Багато років він присвятив роботі в ансамблі Вірського. І виконував свою роботу з повною віддачею! Він, як кажуть, не філонив і не шукав п'ятий куточок, щоб менше працювати", — написала знайома з артистом Оксана Андрушко.

Нагадаємо, 21 грудня стало відомо, що колишній політичний ув'язнений Кремля Геннадій Афанасьєв загинув на фронті. За даними нардепа Ахтема Чійгоза, активіст воював у складі 130-го батальйону тероборони та загинув у Луганській області. У нього залишилися дружина та дочка.

8 грудня повідомлялося, що на війні з РФ загинув учасник "Ліги Сміху" Ярослав Гаркавко. Він був відомим актором, коміком і телеведучим, виступав у складі команд "ОГО" та "Воробушек".