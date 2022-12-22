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Олексій Арестович повідомив про загибель близького друга під Бахмутом (фото)

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Колишній актор театру "Чорний квадрат" Олександр Снігуровський загинув на фронті

Олександр Снігуровський, за словами радника ОП, жив у Каліфорнії, але повернувся в Україну після вторгнення Росії та вирушив на фронт. У загиблого друга Олексія Арестовича залишилися дружина та маленький син.

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У боях на Бахмутському напрямі загинув колишній актор театру "Чорного квадрата" Олександр Снігуровський. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Колишній актор театру "Чорний квадрат", який мешкав до повномасштабного вторгнення в США, Олександр Снігуровський загинув у боях під Бахмутом.

Олексій Арестович зазначив, що загиблий військовослужбовець був його близьким другом.

"Був актором "Чорного квадрата", працював шеф-кухарем, давно жив у Каліфорнії, переїхавши туди до сім'ї, але після початку (повномасштабного вторгнення ЗС РФ — ред.), закупивши на всі накопичені гроші військове спорядження, приїхав сюди волонтером, а потім дуже швидко став солдатом", — розповів радник ОП у своєму Telegram-каналі.

Олексій Арестович також розповів, що його близький друг Олександр Снігуровський ретельно проходив навчання перед відправленням на фронт. За плечима колишнього актора театру — десятки бойових виходів за лінію розмежування.

"Був одним із найкращих розвідників. Відмовився йти з вкрай небезпечної позиції, хоча мав можливість, і загинув на ній у тяжкому бою", — продовжив радник ОП і додав, що в Олександра Снігуровського залишилися дружина та маленький син.

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Колишній актор театру "Чорний квадрат" Олександр Снігуровський загинув на фронті

Зазначимо, 21 грудня Міністерство культури й інформаційної політики повідомило про загибель на фронті заслуженого артиста України Сергія Шкварченка. До мобілізації до лав ЗСУ український танцівник виступав в ансамблі імені Вірського. Сергій Шкварченко за даними Мінкульту загинув на фронті 19 грудня.

Крім цього, 21 грудня у соцмережах з'явилася інформація про загибель у Луганській області колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який після повномасштабного вторгнення став добровольцем і брав участь у бойових діях у складі 130-го батальйону тероборони.