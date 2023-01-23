Возле посольства РФ в Берлине установили копию изолятора, в котором держат Навального, — СМИ (фото)

Как сообщают журналисты, у посольства России в столице Германии поставили здание, имитирующее ШИЗО, в котором пребывает российский оппозиционный политик.

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В Берлине у здания посольства Российской Федерации появилась копия штрафного изолятора, в котором держат российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает The Insider.

Так, некие активисты установили у здания посольства малую архитектурную форму с надписью большими буквами "ШИЗО". Внутри "инсталляции" также обустроили камеру оппозиционного политика, которая передает условия содержания российских заключенных в исправительных учреждениях.

Отметим, что двумя днями ранее, 21 января, в Берлине прошла акция солидарности с Алексеем Навальным. Как сообщало DW, в митинге участвовали российские активисты. Они требовали освободить Навального и призвали немецких политиков поддержать введение санкций против порядка шести тысяч граждан России, которых сторонники Навального считают "коррупционерами и разжигателями войны" против Украины.

Кто такой Навальный?

Алексей Навальный — оппозиционный политик, отбывающий наказание в российской тюрьме. Он пережил попытку отравления в 2020 году и был арестован после возвращения в РФ 2021 году. В октябре 2021 года Европейский парламент присудил Навальному премию имени Сахарова. 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима якобы за мошенничество и неуважение к суду.

Напомним, 27 декабря прошлого года в России отправили в отставку начальника Научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Он курировал Институт криминалистики (НИИ-2) ФСБ, сотрудников которого связывают с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее, 23 декабря, Алексей Навальный заявил, что ВСУ нанесут удары по энергетической инфраструктуре РФ. По его мнению, Россия первая начала вести такой тип боевых действий, а потому россиянам не нужно будет удивляться аналогичному ответу от Украины.