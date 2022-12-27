По решению Кремля: в РФ уволили генерала ФСБ, которого связывают с отравлением Навального
Эдуард Черновольцев курировал Институт криминалистики ФСБ, разрабатывающий яды. Журналисты The Insider пишут, что им были недовольны в Кремле — он критиковал вторжение в Украину.
В России отправили в отставку начальника Научно-технической службы ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева. Он курировал Институт криминалистики (НИИ-2) ФСБ, сотрудников которого связывают с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и журналиста Владимира Кара-Мурзы. Об этом пишет издание The Insider.
Как сообщают журналисты, в подчинении у Черновольцева находились 8-й Центр ФСБ, отвечающий за защиту информации, Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ. Помимо этого, российский генерал курировал НИИ-2 ФСБ, где разрабатываются яды.
Официальная причина отставки генерала — пенсионный возраст, однако издание уточняют, что спецслужбисту такого уровня, как правило, дают дослужить до 70 лет.
Источник в ФСБ, чье имя в статье не называется, сообщил журналистам, что куратора могли уволить, так как в Кремле им были недовольны из-за утечек информационных баз данных. Это позволило оппозиционным СМИ готовить свои расследования, в том числе об окружении Владимира Путина.
"Еще два года назад Эдуард Владимирович клятвенно заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей дырявой системе это практически невыполнимо", — прокомментировал сотрудник ФСБ.
Другой собеседник издания рассказал, что Черновольцев, который долго жил в Киеве, "очень сожалел" о полномасштабном вторжении в Украину. Своим друзьям он якобы часто говорил, что "все зашло слишком далеко".
Об отставке генерала также написало агентство "РБК-Россия". Здесь уточняется, что научно-техническая служба ФСБ, которую возглавлял генерал, отвечает за разработку технических средств и их испытания.
Напомним, The Wall Street Journal считает, что Владимир Путин получает устаревшие сводки о войне в Украине, приукрашенные ФСБ. Как написало издание 23 декабря, глава РФ не заходит в Интернет, опасаясь слежки, поэтому изучает только письменные доклады.
2 декабря журналисты The Insider рассказали о жильцах офицерского общежития в Москве при Военно-дипломатической академии, которые оказались сотрудниками бывшего Главного разведывательного управления и нынешнего Главного управления Генштаба ВС РФ.