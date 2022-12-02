"Женский дом": жильцы офицерской общаги в Москве оказались сетью агентов ГРУ, – СМИ

По информации журналистов, сотрудники разведывательного управления разъехались по миру в качестве дипломатов либо путешествуют под видом представителей госструктур. А часть уже давно стала нелегалами за границей под чужими именами.

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Жильцы офицерского общежития в Москве при Военно-дипломатической академии (ВДА) оказались сотрудниками бывшего Главного разведывательного управления и нынешнего Главного управления Генштаба ВС РФ, которые разъехались по всему миру под видом дипломатов или живут в качестве нелегалов за границей под чужими именами. Об этом в своем расследовании пишет издание The Insider.

Речь в статье идет о шестнадцатиэтажном общежитии в столице РФ, которое при СССР прозвали "домом нелегалов", а уже в России его стали называть "женским домом", так как там самих ГРУшников не прописывали из-за конспирации. Вместо них по адресу регистрировали их жен.

С момента постройки здания в 1975 году там проживали тысячи семей офицеров советской разведки, которые шпионили по всему миру –– сначала для СССР, а после и для России.

[ + – ] "Женский дом" в Москве

Большинство жильцов общежития учились на 1-м факультете ВДА, где готовят нелегалов и разведчиков под дипломатическим прикрытием, либо на 2-м факультете –– для агентурно-оперативной разведки. Всех их обучали для дальнейшей службы в других странах.

Разведчики под видом "дипломатов"

В качестве одного из примеров журналисты рассказывают историю Игоря Царикова (в общежитии была зарегистрирована его супруга Наталья Царикова). В 1993 году россиянин окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Он в совершенстве владел английским и немецким языками, поэтому его пригласили в ГРУ.

После учебы на 1-м факультете ВДА Царикова прикомандировали к 3-му европейскому департаменту МИД РФ, курирующему Австрию, Венгрию, Лихтенштейн, Польшу, Словакию, Германию, Чехию и Швейцарию. Пять лет назад специально для него придумали должность официального представителя МИД РФ по вопросам беженцев из Сирии. В итоге агент много лет комментирует ситуацию в лагерях беженцев, но вся его риторика сводится к обвинениям США и их союзников в двойных стандартах.

[ + – ] Игорь Цариков Фото: The Insider

Соседями Цариковых в московском общежитии была семья Жемчужниковых. Сергей Жемчужников родился в Харькове, был представителем ГРУ в Таджикистане, а в настоящее время числится "первым секретарем в Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии".

До него эту должность в Тбилиси занимал другой выпускник ВДА — полковник Евгений Шипилов. В прошлом году в Москву прилетел глава швейцарской разведки Жан-Филипп Годен. По инсайдерской информации, именно он пожаловался секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву на распоясавшегося Шипилова, который "совсем потерял берега". После этого его, очевидно, заменили на Жемчужникова.

Агенты из Минэкономразвития РФ

Еще одна популярная "крыша" для российских разведчиков –– Минэкономразвития РФ, представительства которого находятся в 58 государствах. Как считают журналисты, почти в каждом сидят сотрудники ГРУ, которые якобы занимаются "налаживанием торговых связей".

Для других же агентов нашли совсем иную сферу –– госкорпорации. Среди прочих, издание называет Трубную металлургическую компанию, которая, в частности, представлена в Румынии, Чехии, Китае, ОАЭ, Казахстане и Туркменистане.

СБУ вычисляет российских агентов

Несмотря на конспирацию, Служба безопасности Украины выяснила информацию о целом ряде российских сотрудниках разведки, которые в итоги попали в "черные списки" или базу "Миротворец". Речь, в частности, идет о бывшем представителе ГРУ в Приднестровье Аркадии Верхоглядове, советнике российского посла в Иране Михаиле Кушинском, Евгении Аршанинове, Геннадии Кутьином и так далее.

Напомним, в Чехии разоблачили сотрудника МИД, который работал на РФ. Чешский дипломат работал в министерстве с 1990-х годов и передавал россиянам секретную информацию. Сотрудничать с Россией он начал после знакомства с агентом СВР РФ в Африке.