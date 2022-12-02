"Жіночий дім": мешканці офіцерського гуртожитку в Москві виявилися мережею агентів ГРУ, – ЗМІ

За інформацією журналістів, співробітники розвідувального управління роз'їхалися по світу як дипломати або мандрують під виглядом представників держструктур. А частина давно стала нелегалами за кордоном під чужими іменами.

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Мешканці офіцерського гуртожитку в Москві при Військово-дипломатичній академії (ВДА) виявилися співробітниками колишнього Головного розвідувального управління та нинішнього Головного управління Генштабу ЗС РФ, які роз'їхалися по всьому світу під виглядом дипломатів або живуть як нелегали за кордоном під чужими іменами. Про це у своєму розслідуванні пише видання The Insider.

У статті йдеться про шістнадцятиповерховий гуртожиток у столиці РФ, який за СРСР прозвали "будинком нелегалів", а вже в Росії його почали називати "жіночим будинком", оскільки там власне ГРУшників не прописували через конспірацію. Натомість за адресою реєстрували їхніх дружин.

З моменту спорудження будівлі в 1975 році там проживали тисячі сімей офіцерів радянської розвідки, які шпигували по всьому світу — спочатку для СРСР, а потім і для Росії.

[ + – ] "Жіночий дім" у Москві

Більшість мешканців гуртожитку навчалися на 1-му факультеті ВДА, де готують нелегалів і розвідників під дипломатичним прикриттям, або на 2-му факультеті — для агентурно-оперативної розвідки. Усіх їх навчали для подальшої служби в інших країнах.

Розвідники під виглядом "дипломатів"

Як один із прикладів журналісти розповідають історію Ігоря Царікова (у гуртожитку була зареєстрована його дружина Наталія Царікова). У 1993 році росіянин закінчив Новосибірське вище військово-політичне загальновійськове училище. Він досконало володів англійською і німецькою мовами, тому його запросили в ГРУ.

Після навчання на 1-му факультеті ВДА Царікова відрядили до 3-го європейського департаменту МЗС РФ, який займається Австрією, Угорщиною, Ліхтенштейном, Польщею, Словаччиною, Німеччиною, Чехією і Швейцарією. П'ять років тому спеціально для нього вигадали посаду офіційного представника МЗС РФ з питань біженців із Сирії. Унаслідок агент багато років коментує ситуацію у таборах біженців, але вся його риторика зводиться до звинувачень США та їхніх союзників у подвійних стандартах.

[ + – ] Ігор Царіков Фото: The Insider

Сусідами Царікових у московському гуртожитку була родина Жемчужнікових. Сергій Жемчужніков народився у Харкові, був представником ГРУ в Таджикистані, а зараз вважається "першим секретарем у Секції інтересів РФ при посольстві Швейцарії в Грузії".

До нього цю посаду у Тбілісі обіймав інший випускник ВДА — полковник Євген Шипілов. Минулого року до Москви прилетів голова швейцарської розвідки Жан-Філіп Годен. За інсайдерською інформацією, саме він поскаржився секретареві Радбезу РФ Миколі Патрушеву на Шипілова, котрий розперезався і "зовсім попутав береги". Після цього його, очевидно, замінили на Жемчужнікова.

Агенти з Мінекономрозвитку РФ

Ще один популярний "дах" для російських розвідників — Мінекономрозвитку РФ, представництва якого знаходяться в 58 державах. Як вважають журналісти, майже в кожному сидять співробітники ГРУ, які нібито займаються "налагодженням торгових зв'язків".

Для інших агентів знайшли зовсім іншу сферу — держкорпорації. Серед інших, видання називає Трубну металургійну компанію, яка, зокрема, представлена у Румунії, Чехії, Китаї, ОАЕ, Казахстані та Туркменістані.

СБУ вираховує російських агентів

Незважаючи на конспірацію, Служба безпеки України з'ясувала інформацію про цілу низку російських співробітників розвідки, які зрештою потрапили до "чорних списків" або бази "Миротворець". Йдеться, зокрема, про колишнього представника ГРУ в Придністров'ї Аркадії Верхоглядова, радника російського посла в Ірані Михайла Кушинського, Євгена Аршанінова, Геннадію Кутьїна та інших.

Нагадаємо, у Чехії викрили співробітника МЗС, який працював на РФ. Чеський дипломат працював у міністерстві з 1990-х років і передавав росіянам секретну інформацію. Співпрацювати з Росією він почав після знайомства з агентом СЗР РФ в Африці.