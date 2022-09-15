Шпигун зі слабкістю до грошей: у Чехії викрили співробітника МЗС, який працював на РФ

Чеський дипломат працював у міністерстві з 1990-х років та передавав росіянам секретну інформацію. Співпрацювати з Росією він почав після знайомства з агентом СЗР РФ в Африці.

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Колишній співробітник Міністерства закордонних справ Чехії, який працював у відомстві з 1990-х років, співпрацював зі Службою зовнішньої розвідки РФ. На своїй посаді він мав доступ до таємної інформації. Діяльність шпигуна розкрила Служба безпеки та інформації Чехії (BIS), передає у четвер, 15 вересня, видання iDNES із посиланням на представника BIS.

Служба безпеки повідомила прем'єр-міністра та міністра закордонних справ Чехії про цей випадок у першій половині цього року. За даними видання, BIS вперше виявила кілька років тому, що СЗР мала джерело конфіденційної інформації в чеському міністерстві закордонних справ, а потім ідентифікувала і стежила за ним. Одне з дипломатичних джерел повідомило журналістам, що росіяни скористалися слабкістю чеського чиновника до жінок та грошей.

Під час роботи в посольстві однієї з африканських країн чеський дипломат познайомився з російською парою, де чоловік був співробітником СЗР, йдеться в публікації. Потім відносини між ними переросли у повноцінне співробітництво — російський розвідник вимагав від свого інформатора інформацію, зокрема секретну, в обмін на гроші.

При цьому закон, що діє в Чехії, не дозволяє використовувати розвідувальні дані в суді, тому опитані виданням джерела не змогли відповісти, чи загрожує ексспівробітнику МЗС кримінальне переслідування.

Нагадаємо, раніше двох чиновників із Міністерства економіки Німеччини, які займалися питаннями енергетики, запідозрили у передачі секретних даних Росії.

Також ми писали про те, як в американській розвідці з'ясували, що з 2014 року РФ таємно заплатила західним політикам близько 300 млн. доларів для просування своїх інтересів.