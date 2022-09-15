Шпион со слабостью к деньгам: в Чехии разоблачили сотрудника МИД, который работал на РФ

Чешский работал в министерстве с 1990-х годов и передавал россиянам секретную информацию. Сотрудничать с Россией он начал после знакомства с агентом СВР РФ в Африке.

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Бывший сотрудник Министерства иностранных дел Чехии, работавший в ведомстве с 1990-х годов, сотрудничал со Службой внешней разведки РФ. На своей должности он имел доступ к секретной информации. Деятельность шпиона раскрыла Служба безопасности и информации Чехии (BIS), передает в четверг, 15 сентября, издание iDNES со ссылкой на представителя BIS.

Служба безопасности сообщило премьер-министру и министру иностранных дел Чехии об этом случае в первой половине этого года. По данным издания, BIS впервые обнаружила несколько лет назад, что у СВР был источник конфиденциальной информации в чешском министерстве иностранных дел, а затем идентифицировала и следила за ним. Один из дипломатических источников сообщил журналистам, что россияне воспользовались слабостью чешского чиновника к женщинам и деньгам.

Во время работы в посольстве одной из африканских стран чешский дипломат познакомился с русской парой, в которой мужчина был сотрудником СВР, говорится в публикации. Затем отношения между ними переросли в полноценное сотрудничество — российский разведчик требовал от своего информатора информацию, в том числе секретную, в обмен на деньги.

При этом действующий в Чехии закон не позволяет использовать разведывательные данные в суде, поэтому опрошенные изданием источники не смогли ответить, грозит ли экс-сотруднику МИД уголовное преследование.

Напомним, ранее двух чиновников из Министерства экономики Германии, которые занимались вопросами энергетики, заподозрили в передаче секретных данных России.

Также мы писали о том, как в американской разведке выяснили, что с 2014 года РФ тайно заплатила западным политикам около 300 млн долларов для продвижения своих интересов.