В Германии топ-чиновников Минфина подозревают в шпионаже на пользу России, — СМИ

Федеральное управление по защите конституции обнаружило, что двое сотрудников Министерства энергетики, которые имели доступ к конфиденциальной информации, посещали Россию.

Двух чиновников из Министерства экономики Германии, которые занимались вопросами энергоснабжения, подозревают в передаче конфиденциальных данных российской стороне. Об этом сообщает ZEIT.

Согласно информации, которой располагает издание, дело сейчас расследует Управление по защите Конституции.

Главный вопрос, который должны решить сотрудники этого ведомства — не проникли ли российские спецслужбы в федеральное министерство экономики для того, чтоб получить данные об ситуации на рынке энергетики Германии и газопроводе "Северный поток-2".

Что этому предшествовало

Подозреваемые — доверенные лица министра экономики Германии Роберта Хабека.

Весной 2022 года они связались с Федеральным управлением по защите конституции и попросили административной помощи. В своей работе они столкнулись несоответствиями во внутренних документах по "Северному потоку-2" и уровне заполнения газохранилищ, а также в отчете о безопасности поставок Германии.

Однако сотрудники конституционной защиты проверили резюме подозреваемых чиновников и обнаружили ранее скрытые факты. Они касались так называемой учебной поездки чиновников в РФ.

Теперь управление выясняет, была-ли эта поездка сугубо личной или носила деловой характер и имела целью передачу конфиденциальной информации из министерства экономики ФРГ российской стороне.

Что известно о похожих случаях

В Дюссельдорфе настоящее время находится под судом подполковник запаса, который, как утверждается, с 2014 года предоставлял российской военной разведке ГРУ военную информацию. Он был разоблачен в 2020 году.

А в Аугсбурге был осужден докторант, который передал документы по ракетной технике агенту внешней разведки SWR.

Напомним, на ежегодном форуме по вопросам безопасности Института Аспена, который прошел в одноименном городе в штате Колорадо, глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что Россия наполовину утратила свои возможности для шпионажа в Европе.

Кроме того, недавно контрразведка Украины задержала двух сотрудников Секретариата Кабмина с доступом к секретной информации. Чиновники зарабатывали от $2 до $15 тыс. за выполненное задание, ежегодно они передавали в РФ порядка 3,5 тыс. секретных документов.