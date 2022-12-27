За рішенням Кремля: у РФ звільнили генерала ФСБ, якого пов'язують з отруєнням Навального

Едуард Черновольцев займався Інститутом криміналістики ФСБ, який розробляє отрути. Журналісти The Insider пишуть, що вони були незадоволені в Кремлі — він критикував вторгнення в Україну.

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У Росії відправили у відставку начальника Науково-технічної служби ФСБ генерал-полковника Едуарда Черновольцева. Він займався Інститутом криміналістики (НДІ-2) ФСБ, співробітників якого пов'язують з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова та журналіста Володимира Кара-Мурзи. Про це пише видання The Insider.

Як повідомляють журналісти, у підпорядкуванні у Черновольцева перебували 8-й Центр ФСБ, який відповідає за захист інформації, Центр спеціальної техніки ФСБ та Управління спеціального зв'язку ФСБ. Крім цього, російський генерал займався НДІ-2 ФСБ, де розробляються отрути.

Офіційна причина відставки генерала — пенсійний вік, проте видання уточнюють, що спецслужбісту такого рівня зазвичай дають дослужити до 70 років.

Джерело у ФСБ, чиє ім'я у статті не називається, повідомило журналістів, що куратора могли звільнити, оскільки в Кремлі їм були незадоволені через витік інформаційних баз даних. Це дозволило опозиційним ЗМІ готувати свої розслідування, зокрема про оточення Володимира Путіна.

"Ще два роки тому Едуард Володимирович присягнув запевнити керівництво країни, що перекриє всі канали витоків. Але в нашій дірковій системі це практично нездійсненно", — прокоментував співробітник ФСБ.

Інший співрозмовник видання розповів, що Черновольцев, який довго мешкав у Києві, "дуже шкодував" про повномасштабне вторгнення в Україну. Своїм друзям він нібито часто казав, що "все зайшло надто далеко".

Про відставку генерала також написало агентство "РБК-Росія". Тут уточнюється, що науково-технічна служба ФСБ, яку очолював генерал, відповідає за розробку технічних засобів та їх випробування.

Нагадаємо, The Wall Street Journal вважає, що Володимир Путін отримує застарілі зведення про війну в Україні, прикрашені ФСБ. Як написало видання 23 грудня, глава РФ не заходить до Інтернету, побоюючись стеження, тому вивчає лише письмові доповіді.

2 грудня журналісти The Insider розповіли про мешканців офіцерського гуртожитку в Москві при Військово-дипломатичній академії, які виявилися співробітниками колишнього Головного розвідувального управління та нинішнього Головного управління Генштабу ЗС РФ.