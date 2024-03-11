Шок і розчарування: зі скороченої версії "Оскара" вирізали перемогу "20 днів у Маріуполі"

За словами продюсера телеканалу "Суспільне Культура", промова режисера Мстислава Чернова продемонструвала єдність між Україною та світом, однак організатори вирішили інакше. Минулого року, коли перемога дісталася фільму про Олексія Навального, це в трансляції залишили.

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У ніч на 11 березня у Сполучених Штатах Америки відбулася одна з найбільших світових кінопремій — "Оскар". У результаті український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" здобув перемогу у своїй номінації, однак це було вирізано зі скороченої міжнародної телеверсії. Про це повідомляє "Суспільне".

В Україні другий рік поспіль ексклюзивним транслятором церемонії був канал "Суспільне Культура". У ніч на понеділок глядачі могли побачити повну версію премії.

Наступного дня, 11 березня, о 20:30 на цьому ж телеканалі був запланований показ міжнародної скороченої версії, однак виявилося, що там були представлені не всі лауреати. Нагородження українських документалістів за фільм "20 днів у Маріуполі" від режисера Мстислава Чернова було вирізано.

Це викликало обурення у команди "Суспільного" і вони публічно заявили про це організаторам премії The Walt Disney Company Limited.

"Наша команда була шокована і глибоко розчарована, коли не побачила в монтажі міжнародної версії номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", де справедливу нагороду отримала стрічка "20 днів у Маріуполі". Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною та світом — тим образливіше бачити виключення цього сповненого правди та сили епізоду з версії, поширеної для світових ліцензіатів премії "Оскар", — заявив продюсер телеканалу "Суспільне Культура" Лук'ян Галкін.

Телеканал ухвалив рішення показати українським глядачам повну версію "Оскара", замість скороченої.

Окремо він додав, що минулого року в аналогічній номінації виграв документальний фільм про російського опозиціонера Олексія Навального, який кілька тижнів тому помер у в'язниці. Виявилося, що для нагородження фільму про Олексія Навального і політичної промови його дружини Юлії знайшлося місце в скороченій версії трансляції премії "Оскар". Цього року організатори вирішили інакше.

Лук'ян Галкін сподівається, що протест української сторони буде почутий.

У The Walt Disney Company Limited на момент публікації матеріалу жодним чином не прокоментували скандал, який виник із повтором трансляції кінопремії "Оскар".

Нагадаємо, 11 березня повідомлялося, що українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар". Режисер фільму Мстислав Чернов під час переможної промови заявив, що з радістю б обміняв статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну і що він був би щасливий, якби цього фільму ніколи не існувало. Автор картини розраховує, що "20 днів у Маріуполі" вплине на іноземців і донесе до них історію українців.